Euro 2022: "Marie-Antoinette nous manque fort", Malard explique sa célébration spéciale Katoto

Melvine Malard a adressé un joli message à Marie-Antoinette Katoto après son but marqué lundi face à l'Islande lors du nul des Bleues (1-1). L'attaquante de 22 ans et le reste de l'équipe de France ont affiché leur soutien à la buteuse du PSG, blessée au genou et forfait pour le reste de l'Euro 2022.

Un seul être vous manque et tout est depeuplé. Privée de Marie-Antoinette Katoto, l'équipe de France a concédé le nul contre l'Islande (1-1) ce lundi pour son troisième match de l'Euro 2022. Aligné à la pointe de l'attaque tricolore pour suppléer la buteuse du PSG, Melvine Malard a marqué après seulement 43 secondes face aux Scandinaves et a dédié son but à la grande absente du soir.

"Marie-Antoinette Katoto nous manque fort. Je voulais marquer ce soir, et faire une dédicace à Marie, a lancé la buteuse tricolore après la rencontre. Elle est là pour nous, on est là pour elle."

"Je n'hésite pas à lui demander des conseils"

Au terme d'un match où les Bleues ont manqué d'efficacité, Melvine Malard aurait pu faire oublier Marie-Antoinette Katoto. Mais la joueuse de l'OL a été logiquement privée du doublé sur un léger hors-jeu. Une deuxième but qui lui aurait permis de redonner le sourire à son infortunée coéquipière dont elle reconnait s'inspirer au quotidien.

"Les attaquantes, on a un grand rôle à jouer, parce que Marie (Katoto) est vraiment une grande buteuse et une grande joueuse, a encore estimé la jeune attaquante de 22 ans. Moi, je n'hésite pas à lui demander des conseils et demander aux autres joueuses comment elle joue, pour bien aider l'équipe. Et puis j'essaie aussi de jouer mon football."

Katoto a remercié les Bleues pour leur soutien

Toute de suite après le coup de sifflet finale du troisième match des Bleues, les joueuses se sont rassemblées avec les remplaçantes sur le bord de la pelouse devant les photographes et les caméras pour envoyer un message à Marie-Antoinette Katoto. Les Tricolores ont posé en montrant aux objectifs le maillot floqué du numéro 9 de la Parisienne qui les en a remercié dans la foulée.

"Cela me fait plaisir. C’est un geste fort, elles ont pensé à moi, a salué au micro de TF1 la joueuse contrainte au forfait pendant cet Euro. J’espère qu’elles vont bien récupérer maintenant."

En marquant ce lundi, Melvine Malard a marqué les esprits et peut-être gagné une place dans le onze de Corinne Diacre pour le quart de finale, samedi prochain, contre les Pays-Bas. Un duel face aux Néerlandaises où les Bleues auront encore besoin de trouver la faille sans leur serial buteuse Katoto... parfaitement remplacée contre l'Islande.