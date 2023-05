Le coup de gueule d'Hervé Renard sur l'état de la D1 féminine

Invité de beIN Sports ce dimanche, le sélectionneur de l'équipe de France féminine Hervé Renard a poussé un coup de gueule contre les conditions dans lesquelles se déroulent les matchs du championnat français féminin.

Hervé Renard avait un message à faire passer. Le sélectionneur de l'équipe de France féminine était l'invité de beIN Sports ce dimanche et en a profité pour passer un coup de gueule sur les conditions dans lesquelles se déroulent la majorité des matchs de D1 Arkema. Il estime que le football féminin français n'a "pas assez évolué".

"Il faut une prise de conscience"

"Le message est très clair. Mon avis ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde mais, avant de chercher des moyens supérieurs, des sponsors plus importants, il faut d'abord construire, clame-t-il, interrogé sur le peu de diffusion de qualité du football féminin français. Si on ne fait pas grand chose pour les attirer, ça va être difficile de les faire venir. Il faut une meilleure réalisation, des meilleurs stades: ça part des stades, des présidents de club... Donc je vais leur mettre un peu la pression."

"On ne peut plus avoir une D1 féminine qui soit filmée dans des stades de 3e ou 4e niveau pour le football masculin. On ne peut pas avoir un football de qualité. On voit une finale entre l'Angleterre et le Brésil avec 83.000 spectateurs à Wembley, tout est dit. C'est le football d'aujourd'hui. Ada (Hegerberg) a entièrement raison, il faut que des joueuses de cette envergure le disent. Elle a fait le constat, ça fait 8-9 ans qu'elle est en France et le football féminin français n'a pas assez évolué, en restant gentil dans nos commentaires. Il faut une prise de conscience, mais la prise de conscience doit être totale."

"Je ferais tout ce qui est possible pour que Katoto soit prête pour le stage de pré-Mondial"

Le sélectionneur des Bleues est aussi revenu sur l'annonce de la liste pour la Coupe du monde, prévue le 6 juin, et sur le potentiel retour de blessure de Marie-Antoinette Katoto, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur lors du dernier Euro, qui l'a empêchée de jouer le moindre match avec le PSG cette saison. Et Hervé Renard se veut optimiste la concernant: "Tout est possible, elle est à neuf mois après son opération. On a beaucoup discuté ensemble ces derniers temps. Je ferai tout ce qui est possible pour que Katoto soit prête pour le stage pré-Mondial."

"On ne fera pas n'importe quoi, tempère-t-il. Elle peut entrer pour jouer 15-20-30-45 minutes, au fil de la compétition. Peut-être qu'elle ne sera pas prête, mais ce qui est important aujourd'hui c'est qu'elle en ait la volonté, sans prendre de risques démesurés. On ne va pas se mettre de barrière alors que ça concerne notre football national. Si elle peut en faire partie, elle en sera, sinon elle aura tout fait pour."