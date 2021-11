OL-PSG: sur quelle chaîne regarder le choc de la D1 féminine

Secoué par la déflagration de l'affaire Hamraoui, c'est un Paris Saint-Germain fragilisé qui se déplace au Groupama Stadium, afin d'y rencontrer l'OL pour le choc de la D1 féminine, ce dimanche à 21h, sur Canal +.

Les deux leaders ne sont départagées qu’à la différence de buts, pour l’instant favorable aux Lyonnaises. Mais l’OL, qui a une revanche à prendre après la saison passée, compte bien prendre de l’avance au classement sur son rival.

Une victoire à domicile, au Groupama Stadium, où de nombreux supporters lyonnais ont été conviés ce dimanche, permettrait, au moins en partie, d’effacer le terrible affront fait à l’hégémonie lyonnaise, stoppée net par le Paris Saint-Germain la saison dernière.

Après quatorze années de règne sans partage, les Lyonnaises ont cédé leur couronne aux Parisiennes, qui les avaient aussi éliminées en quart de finale de la Ligue des champions. La tentative de reconquête de l'OL démarre ce dimanche soir à 21h, sur Canal+. Un match à vivre également en direct à la radio sur RMC.

Ce choc au sommet intervient dans un drôle de contexte, après l’agression violente et choquante de la parisienne Kheira Hamraoui, la garde à vue d’Aminata Diallo dans cette même affaire, remâchée sans aucune charge contre elle, et les appels téléphoniques dont leurs coéquipières ont pu faire l’objet dans les jours précédant ce passage à tabac à la barre de fer.

Prendre l'ascendant psychologique

Logiquement, Diallo et Hamraoui n’ont pas été retenues pour disputer la rencontre, que le directeur sportif parisien Leonardo a souhaité reporter, sans toutefois obtenir gain de cause. "Je connais les joueuses parisiennes et je sais que pour elles le plus important est le match de dimanche", a assuré de son côté la gardienne chilienne et capitaine de Lyon, Christiane Endler, qui a passé quatre ans au PSG.

Le choc entre l'OL et le PSG, deux équipes parfaitement lancées en championnat (7 victoires chacune), aura donc lieu comme prévu dimanche. "Il y aura à nouveau un beau stade, à nouveau du public, à nouveau une grande équipe. Le match de Lyon, ce sera avant tout mental", a prédit l'entraîneur parisien Didier Ollé-Nicolle.

Avant de recevoir les Parisiennes, championnes de France en titre, les Lyonnaises sont en tête de la Division 1 féminine, à égalité de points avec leurs rivales. Les deux équipes affichent un bilan parfait de sept victoires en sept matches.