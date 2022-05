PSG: Ollé-Nicolle écarté de l'équipe féminine pour de présumés "faits et propos inappropriés" avec les joueuses

Le Paris Saint-Germain a annoncé mardi soir la mise à pied de Didier Ollé-Nicolle, entraîneur de la section féminine, de manière "conservatoire et temporaire". Le technicien de 60 ans aurait eu un comportement inapproprié auprès de ses joueuses au cours de la saison.

La sanction est tombée. Après avoir mené de nombreux entretiens ce mardi, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre à pied l'entraîneur de sa section féminine, Didier Ollé-Nicolle.

Celui-ci aurait eu - au moins - un geste déplacé à l'encontre de l'une de ses joueuses en tout début de saison, lors d'une tournée aux États-Unis. Au moins, puisque le club de la capitale parle de "faits et de propos inappropriés auxquels auraient été exposées des membres de son équipe féminine". De quoi le pousser à agir: "Afin de préserver les intérêts de toutes les parties prenantes, le coach de l'équipe féminine a été mis en disponibilité ce jour", écrit le PSG dans un communiqué.

Certains faits reprochés à Ollé-Nicolle et relayés plus tôt par RMC Sport remontent donc à cette tournée aux États-Unis, lorsque l'entraîneur avait eu un geste déplacé à l'encontre d'une joueuse qu'il avait remplacée en plein match. Quelques jours plus tôt, il avait déjà tenu des propos déplacés à l'égard de cette même joueuse, selon plusieurs témoignages concordants.

"Des faits incompatibles avec les valeurs sportives et humaines du PSG"

Dans un premier temps, le PSG avait récolté ces témoignages, sans appliquer de sanction, retenant la maladresse de son entraîneur nommé l'été dernier en remplacement d'Olivier Echouafni. Sauf que ces dernières semaines, de nouveaux témoignages ont refait surface et alerté de nouveau la direction parisienne.

"Ces faits et propos, s’ils étaient confirmés, seraient incompatibles avec les valeurs sportives et humaines du Paris Saint-Germain, ajoute le club dans son communiqué. Le Paris Saint-Germain prend la situation très au sérieux et entend faire toute la lumière sur les faits et propos rapportés."

Une enquête interne va être menée

Après avoir mené des entretiens tout au long de la journée de mardi, le PSG a donc décidé de mettre à pied Didier Ollé-Nicolle, "une mesure qui présente un caractère conservatoire et temporaire, qui ne préjuge en rien ni des résultats de l'enquête interne qui sera menée, ni des décisions que le club pourrait être amenée à prendre", précise-t-il.

Comme indiqué précédemment, la police judiciaire s'est en outre saisie du dossier, a entendu la joueuse concernée (celle des Etats-Unis), sa famille, et des membres du club.

Après l'affaire Hamraoui, qui a pollué la saison du PSG, cette mise à pied arrive au pire moment. Le club parisien doit affronter l'Olympique Lyonnais en Division 1 dimanche. Pour conserver son titre de champion de France, le PSG doit absolument battre l'OL et compter sur un faux-pas des récentes championnes d'Europe lors de la dernière journée. Mais en ce moment, pas sûr que les joueuses parisiennes aient complètement la tête au football.