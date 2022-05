Barça-OL: les Lyonnaises remportent leur huitième Ligue des champions

Les féminines de l'OL ont remporté ce samedi leur huitième Ligue des champions en s'imposant face au Barça à Turin (3-1). Les Fenottes récupèrent leur couronne après avoir été sorties en quart de finale la saison dernière.

La reconquête a donc débuté par Turin. Dépossédées de l'intégralité de leurs trophées nationaux et continentaux l'an passé, les Fenottes ont remporté leur 8e Ligue des champions féminine ce samedi en s'imposant face au FC Barcelone à l'Allianz Stadium (3-1), dans une 10e finale continentale où elles auront fait preuve de caractère pour dompter les tenantes du titre, qui s'inclinent pour la deuxième fois de la saison toutes compétitions confondues. Les coéquipières d'Alexia Putellas avaient encore au travers de la gorge la cinglante défaite lors de la finale de 2019, mais cette soirée de Turin laissera beaucoup de regrets pour les Espagnoles.

Une efficacité maximale

Malgré trois fois moins de supporters en tribune, les Fenottes ne tardent pas à lancer cette finale sur un coup de génie d’Amandine Henry. À la récupération dans les pieds d’Alexia Putellas, l’internationale français ouvre le score d’une superbe frappe des 30 mètres. Sonnées par le pressing haut des joueuses de Sonia Bompastor, les championnes d’Europe encaissent le deuxième but sur une action de classe du duo Selma Bacha-Ada Hegerberg. Sur un centre précis de la première, la première Ballon d’or de l’histoire propulse le ballon au fond des filets d’une tête précise.

L’OL profite de la faiblesse de la défense catalane, à l’image de la charnière Leon-Paredes, pour ajouter un troisième but après 30 minutes, par l’intermédiaire de Catarina Macario, qui est bien seule pour reprendre une offrande d’Hegerberg. Un début de match idéal des Fenottes, qui rappelle la finale de 2019, lorsque les Lyonnaises menaient 4-0 après la demi-heure (4-1 score final). Pourtant, la fin de première période est difficile pour les septuples championnes d’Europe, puisqu’Alexia Putellas réduit l’écart sur un bon service de Graham Hansen.

Le milieu lyonnais impressionnant

Dans l'obligation de marquer, les Barcelonaises essaient d'afficher un meilleur visage face à la bonne organisation des Fenottes, notamment au milieu de terrain, où le trio Bonmati-Patri-Putellas est mangé par le binome formé par Amandine Henry et Lindsey Horan. Pourtant, les Catalanes parviennent à surprendre les Lyonnaises sur quelques coups bien sentis. Loin d'être à son avantage depuis le coup d'envoi, Patri Guijarro ne passe qu'à quelques centimètres d'inscrire le but de la compétition d'un lob de 50 mètres, mais Christiane Endler est sauvée par sa transversale.

Malgré vingt dernières minutes difficiles physiquement pour les Lyonnaises, les filles de Sonia Bompastor (première femme a remporté le trophée en tant que joueuse et entraîneure, ndlr) tiennent bon face aux assauts blaugranas et peuvent lever les bras dans le ciel de Turin, synonyme de 8e sacre continental (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et donc 2022) et de 32e titre pour Wendie Renard, fraîchement prolongée. Une libération qui en appellera une, autre peut-être dès la semaine prochaine, puisque l'OL peut assurer son 15e titre de championne de France si l'équipe ne s'incline pas face au PSG dimanche.