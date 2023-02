PSG: une pénurie de ballons pour l'équipe féminine ?

Les féminines du PSG ne vivent pas le même quotidien que leurs homologues masculins. Le Parisien relève ainsi une drôle d'anecdote, en expliquant que les gardiennes ont dû préparer un match de D1 avec le ballon de la Ligue des champions... faute de mieux.

Avec seulement un point de retard sur l’Olympique Lyonnais qui est à la première place de la D1 féminine, tout devrait aller assez bien sur le plan sportif pour les joueuses du PSG. Surtout qu’en championnat, elles n’ont pas encore connu la défaite.

Mais il existe plusieurs petits couacs dans le quotidien des joueuses. Le Parisien révèle d’ailleurs une anecdote assez surprenante. Ce jeudi, les gardiennes du club ont dû s’entrainer avec les ballons dédiés à la Ligue des champions. Un fait surprenant mais qui se serait produit à cause d’un manque de ballons officiels du championnat. Il y en avait tout de même assez pour les autres joueuses.

Un mercato compliqué

Encore à la lutte pour le titre, le coach Gérard Prêcheur devra compter sur un effectif assez réduit. Cet hiver, sont parties Lina Yang (Levante), Estelle Cascarino (Manchester United), Lydia Williams (Brighton), Benedicte Simon (Reims) et Magnaba Folquet. Des départs auxquels s'ajoutent quelques blessures, notamment celle de la défenseure Pauline Dudek, ainsi que Sakina Karchaoui et Elisa de Almeida.

Dans le sens inverse, le club n’a pas enregistré beaucoup d’arrivées. Trois recrues ont débarqué dans la capitale française: Amalie Vangsgaard, Allyson Swaby et Korbin Albert. Prêcheur a d'ailleurs souligné le manque de recrues: "Je suis en grande difficulté, notamment sur le plan défensif avec un effectif inférieur à celui de la phase aller qui, déjà, ne me satisfaisait pas. On n’a pas pallié la blessure de Dudek." À voir si cela suffira pour atteindre le titre et aller loin en Ligue des champions.