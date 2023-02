PSG : "On ne peut pas reprocher à Mbappé de vouloir jouer", Rothen répond aux critiques

Après la blessure de Kylian Mbappé, victime d’une lésion à l’ischio-jambier gauche, Jérôme Rothen a pris la défense du staff du PSG, alors que l’international français sera absent durant près de trois semaines.

Le Paris Saint-Germain va devoir se passer de Kylian Mbappé pour les prochaines semaines. Sorti blessé contre Montpellier mercredi (1-3), l’international français souffre d’une lésion à l’ischio-jambier gauche. Absent trois semaines, il devrait très vraisemblablement manquer le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, le 14 février au Parc des Princes.

Un forfait qui handicaperait les champions de France en titre, toujours en quête d’une première Ligue des champions. Face aux critiques de la gestion du natif de Bondy, Jérôme Rothen est monté au créneau ce vendredi, et a pris la défense de Christophe Galtier. “C’est trop facile de taper sur le PSG ou le staff technique pour dire qu’il y a un blessé et que c’est de leur faute. Dans le sport de haut niveau, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon”, rappelle-t-il dans l’émission Rothen s’enflamme.

“Si le joueur a envie de jouer…”

Après la Coupe du monde, Kylian Mbappé avait rapidement repris avec le PSG face à Strasbourg, le 28 décembre, puis à Lens, le 1er janvier, avant de prendre quelques jours de repos. Selon Jérôme Rothen, le stage en Arabie Saoudite n’a pas aidé le Français. “Mettre l’organisme en difficulté sous une température de 25°C, puis jouer à -2°C en Coupe de France, tu peux te poser des questions. La récupération peut être compliquée. Mais dire que la gestion de Mbappé aurait pu être différente parce qu’il n’aurait pas dû jouer là... Entendre ça est désolant.”

L’ancien Parisien donne également raison à l’entraîneur du club de la capitale, qui a rappelé ce vendredi que les blessures faisaient “partie du métier” de footballeur. “Si le joueur a envie de jouer, avec tout ce qu’il a déjà gagné, on ne peut pas le lui reprocher. S’il choisit ses matchs comme certains, on va lui tomber dessus. On ne va pas reprocher au staff technique et à Christophe Galtier de conserver Mbappé sur le terrain. Quand vous avez joué au plus haut niveau, vous savez que quand vous êtes en pleine forme, c’est là que vous craignez le risque de blessure.”

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a participé à 26 matchs toutes compétitions confondues avec Paris, plus neuf avec l’équipe de France. Christophe Galtier a rappelé que le staff avait pris “beaucoup de précautions” avec son meilleur buteur. Ce qui n’a pas suffit.