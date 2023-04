EN DIRECT - France-Colombie: suivez la première rencontre de l'ère Hervé Renard en live, préparation de la Coupe du monde

Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live France-Colombie

Et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté la rencontre amicale entre l'équipe de France féminine et la Colombie, premier match d'Hervé Renard à la tête des Bleues. Coup d'envoi prévu à 21h10 à Gabriel-Montpied. Le match est diffusé en TV sur W9, à suivre en points réguliers à la radio sur RMC et dans ce live-texte sur RMC Sport.

Ce sont donc les grands débuts d'Hervé Renard, successeur de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine. Et il faudra vite trouver ses repères, avec la Coupe du monde féminine de cet été. Ce rassemblement est d'ailleurs le dernier avant celui du Mondial.

Wendie Renard, qui avait un temps annoncé son retrait des Bleues avant le changement de coach, est de retour et a été reconduite en tant que capitaine. Eugénie Le Sommer fait son grand come-back.