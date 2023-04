Equipe de France féminine: intensité, discours forts... les coulisses de la première semaine de l'ère Renard

L'équipe de France d'Hervé Renard s'apprête à jouer son premier match ce vendredi soir (21h10) face à la Colombie à Clermont-Ferrand. L'occasion de ponctuer une semaine de travail inaugurale qui aura marqué une nouvelle dynamique.

Dès les premières séances, Hervé Renard et son staff ont insisté sur l'intensité, l'implication de chaque instant des joueuses dans tous les gestes effectués sur le terrain à commencer par une simple passe. Le curseur de l'exigence a été monté d'un cran, un état d'esprit qui est souvent revenu dans les consignes du staff.

Vers un premier onze en 4-3-3

Le nouveau sélectionneur tricolore a commencé à faire imprégner son projet de jeu basé sur du jeu en mouvement, l'utilisation de la largeur du terrain, et des combinaisons à plusieurs joueuses. Ce qui pourrait laisser penser que les Bleues évolueraient en 4-3-3 ce soir à Clermont-Ferrand.

Et puis un changement sonore assez notable avec ce que l'on pouvait voir sous Corinne Diacre : les séances font du bruit ! On entend énormément de consignes, on a pu voir un Hervé Renard très impliqué sur le terrain, donnant de la voix, et proche des joueuses. Autre détail qui n'en est pas un : la data est pleinement exploitée, ainsi que l'utilisation des GPS, et la vidéo qui n'a jamais autant pris de place dans le quotidien des Bleues.

Hervé Renard à l'entraînement avec les joueuses © ICON Sport

Sourires, discours forts et cohésion

L'autre fait marquant de cette première semaine : les sourires. L'arrivée d'un nouveau staff enclenche évidemment un nouveau cycle, et une nouvelle dynamique. Néanmoins Hervé Renard a insisté sur cette notion de bien-être de ses joueuses. Et cela s'est répercuté sur elles, très emballées par ce nouveau projet. Le mot "ensemble" a également été souvent prononcé avec une vraie volonté de cohésion de ce groupe France. Tout comme la fierté et la responsabilité que doivent avoir les joueuses lorsqu'elles portent le maillot tricolore.

Un ensemble de valeurs, et d'état d'esprit qui sont essentiels sur un chemin commun vers de grandes compétitions pour Hervé Renard. Car la Coupe du monde se profile déjà. Et la Colombie ce vendredi soir permettra de voir les prémices concrets de cette nouvelle ère.