Équipe de France féminine: "Ça ne me regarde pas", Hervé Renard veut tourner la page de la fronde

Hervé Renard a été invité à évoquer la fronde des joueuses ayant mené à la fin du passage de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine. L'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite évoque "une page qui se tourne" pour les Bleues, qu'il espère "la plus positive possible".

Questionné concernant la fronde menée par Wendie Renard, ayant mené au licenciement de Corinne Diacre, Hervé Renard a balayé d'un revers de la main le passé. En poste à la tête de la sélection saoudienne jusqu'à peu, il a été aidé dans son choix par la fédération.

"La FFF m'a remis une liste de joueuses pré-sélectionnée très vaste avec toutes les joueuses, souffle Hervé Renard. J'ai estimé que la fédération me donnait le feu vert pour sélectionner qui je voulais dans cette liste."

La présence de la capitaine lyonnaise dans la liste et le retour d'Eugénie Le Sommer montre à quel point le nouvel homme fort de la sélection française féminine veut faire table rase du passé. "Ce qui s'est passé avant, je n'étais pas là, j'étais en fonction jusqu'à encore cette semaine. Ce qui s'est passé avant, ça ne me regarde pas. Je me focalise sur le présent et le futur. Après, les avis sont partagés à tort ou à raison. L'important aujourd'hui,c'est qu'on aille vers l'avant", a déclaré le nouveau sélectionneur.

"On peut rendre hommage à Corinne Diacre"

Bien qu'il reparte à zéro, Hervé Renard a tenu à saluer le travail de Corinne Diacre. Sa prédécesseure, bien qu'elle n'ait pas réussi à apporter son premier titre majeur à l'équipe de France féminine, présente le meilleur ratio de victoires (79,17% de victoires en 72 matchs).

"On peut rendre hommage à Corinne Diacre qui a obtenu de très bons résultats avec cette équipe de France féminine. Maintenant c'est une page qui se tourne, il faut qu'elle soit la plus positive possible", a conclu celui qui affrontera le Colombie et le Canada pour ses deux premières rencontres, les 7 et 11 avril.