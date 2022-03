Etats-Unis: comment Natalie Portman a créé son équipe féminine... et c'est un carton

L'actrice américaine Natalie Portman a décidé de créer le club de football féminin d'Angel City FC, qui est dirigé exclusivement par des femmes. Son objectif est de faire bouger les lignes dans le championnat américain.

On peut être actrice et être capable de fonder un club de football. La preuve en est avec Natalie Portman. La comédienne de 40 ans, connue pour sa performance dans Black Swan ou la saga Star Wars, s'est lancée dans le grand bain et l'Angel City FC a vu le jour, en participant pour la première fois cette année à la National Women's Soccer League, la première division américaine, l'une des meilleures au monde. Le nouveau venu a la particularité d'être dirigé exclusivement par des femmes et de nombreuses stars du cinéma, ainsi que des sportifs actifs ou retraités, qui sont propriétaires de l'équipe.

Si cette idée peut surprendre, elle est mûrement réfléchie depuis 2019, lorsque Natalie Portman a assisté à un match de l'équipe nationale américaine en compagnie de ses amies Jennifer Garner, Eva Longoria, Uzo Aduba et Jessica Chastain. Membre fondateur du mouvement Time's Up, l'actrice veut alors se pencher sur la question de l'égalité salariale pour l'équipe féminine, quadruple championne du monde.

Son fils est fan de Rapinoe et Benzema

La Coupe du monde 2019, organisée en France et remportée par les Américaines, accélère le processus, Natalie Portman étant fascinée par la personnalité des joueuses de l'USWNT. "En voyant mon fils idolâtrer des joueuses comme Megan Rapinoe et Alex Morgan de la même manière qu'il idolâtrait Lionel Messi ou Karim Benzema, j'ai compris que le fait de développer les athlètes féminines pouvait rapidement faire évoluer la culture", confie l'actrice au Guardian. Son objectif est clair: créer un fonds pour les joueuses et veiller à ce que la sécurité et le traitement équitable des athlètes soient les facteurs déterminants de toutes les décisions

Si elle n'a jamais vraiment rêvé d'être à la tête d'une équipe de foot, Natalie Portman le fait avec l'Angel City FC, qui a posé ses valises au Banc of California Stadium de Los Angeles. L'opportunité parfaite puisque la ville n'a pas d'équipe féminine. Une fois les discussions lancées avec Kara Nortman (dirigeante d'Upfront Ventures) et Julie Uhrman (cadre dans le secteur de la technologie), le projet entame son développement. Les investisseurs se sont multipliés et sont aujourd'hui plus d'une centaine (dont deux tiers de femmes), avec notamment Abby Wambach (meilleur buteuse de l'histoire de l'équipe féminine), Serena Williams, Billie Jean King ou encore Christina Aguilera.

La mayonnaise a rapidement pris

L'effet est immédiat, avec la création de six groupes de supporters et la vente de 16.000 tickets pour les premiers matchs de la saison. En parallèle, grâce aux partenariats du club avec des sponsors, sept jardins ont été plantés dans des écoles primaires locales, des brassières de sport ont été offertes à de jeunes joueuses et des milliers de repas ont été distribués à des personnes souffrant de la faim. Le club a d'ailleurs récemment gagné 35 millions de dollars (31,9 M d'euros) en sponsoring, un montant bien supérieur à celui des autres équipes de la NWSL.

Si le club met les moyens en dehors du terrain, le travail de recrutement n'est pas laissé de côté, bien au contraire. L'Angel City FC a notamment réussi à attirer l'attaquante Christen Press (33 ans), l'une des attaquantes les plus connues de la sélection en dehors de Megan Rapinoe et Alex Morgan. "Nous avons construit l'Angel City FC avec l'idée que nous voulons divertir le monde entier, déclarait Julie Uhrman au Guardian. Nous venons de Los Angeles, nous sommes tous des conteurs d'histoires, donc nous prenons ce défi comme une évidence pour ce que nous voulons accomplir."

"Notre rêve est de faire en sorte que le football féminin soit aussi apprécié que le football masculin dans le monde entier", explique Natalie Portman, qui sera évidemment dans les tribunes mercredi soir pour donner de la voix face aux Portland Thorns lors de la NWSL Challenge Cup, le tournoi de pré-saison aux Etats-Unis.