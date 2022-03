Foot féminin: quatre ans après, Ada Hegerberg fait son retour en sélection norvégienne

Après s’être mise en retrait en 2017 pour critiquer le manque de considération de sa Fédération envers la sélection féminine, Ada Hegerberg va à nouveau porter le maillot de la Norvège en avril.

Quatre ans et demi après sa mise en retrait de l’équipe nationale, Ada Hegerberg fera prochainement son grand retour avec la Norvège. L’attaquante de l’Olympique Lyonnais a donné son accord pour participer aux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2023 contre le Kosovo et la Pologne, à partir du 4 avril. Elle figure bien sur la liste annoncée par son sélectionneur, Martin Sjogren, ce lundi. Jusqu’alors, elle déplorait le manque de considération de sa Fédération envers l’équipe féminine.

Le conflit entre les deux partis avait éclaté à l’issue du championnat d’Europe 2017, alors même qu’Hegerberg était déjà, du haut de ses 21 ans, une taulière de la sélection, avec 66 capes pour 38 buts. L’attaquante avait notamment reproché l’inégalité de primes entre les internationaux et les internationales norvégiens, qui n’était pas justifiée par leurs résultats respectifs. Un choix fort, qui lui avait valu de manquer la Coupe du monde 2019.

"Démarrer une nouvelle histoire"

"J’aime le football, et j’ai envie de jouer au football. J’ai pris une décision en 2017 que je ne regrette pas. Mais j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces deux dernières années, sur bien des aspects de ma vie, a-t-elle témoigné. J’ai pu avoir des conversations très honnêtes avec la Fédération, via Lise (Klaveness, sa nouvelle présidente, ndlr) notamment. J’aime mon pays, et je suis heureuse d’être en mesure aujourd’hui de revenir parmi cette équipe, et de démarrer une nouvelle histoire."

Au cours de sa période d’absence en sélection, Hegerberg a tout gagné en club avec l’OL: cinq fois championne d’Europe et six fois championne de France, elle est aussi devenue, en 2018, la toute première Ballon d’Or féminin. Avec les Gones, elle affiche des statistiques indécentes, avec 220 buts marqués en 182 matchs. Une efficacité qui devrait apporter beaucoup à la Norvège, qui pourrait devenir un prétendant sérieux à la victoire lors de l’Euro, cet été.