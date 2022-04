Etats-Unis: l'ex-gardienne star Hope Solo entre en cure pour soigner ses problèmes d'alcool

Arrêtée en avril pour ivresse au volant et maltraitance d'enfants, Hope Solo a demandé le report de son intronisation au Hall of Fame. L'ancienne gardienne américaine veut se consacrer pour le moment à son combat contre ses problèmes d'alcool.

202 sélections, deux médailles d’or olympique (2008 et 2012), une Coupe du monde (2015) et une sacrée collection de trophées individuels. Aujourd’hui âgée de 40 ans, Hope Solo est une légende du football féminin. Depuis quelques années, son image est toutefois entachée par une série de casseroles et polémiques. En 2014, la gardienne américaine avait été arrêtée pour une histoire de violences domestiques, accusée d’avoir frappé sa demi-sœur et un neveu lors d'un rassemblement familial.

A l'époque, elle avait expliqué avoir agi en état de légitime défense et l'affaire avait été classée. Un an plus tard, elle avait à nouveau eu maille à partir avec la justice avec son mari, Jerramy Stevens, un ancien joueur de NFL. Ils avaient été contrôlés dans un état avancé d'ébriété. Plus récemment, début avril, elle a été interpellée et poursuivie pour ivresse au volant et maltraitance d'enfants. Moteur allumé, elle s’était évanouie au volant pendant plus d’une heure, alors que ses jumeaux de deux ans se trouvaient à bord du véhicule. Confrontée à de graves problèmes liés à l’alcool, l'ex-gardienne américaine a prévu d'entamer une cure hospitalière pour lutter contre son addiction.

"Je consacre mon énergie à ma santé"

Pour prendre le temps de se soigner, elle a même demandé le report de son intronisation au Hall of Fame du football américain qui était prévue dans les prochaines semaines. "J'ai contacté le Hall of Fame et demandé respectueusement un report de ma cérémonie d'intronisation à 2023. Je vais entrer volontairement dans un programme de traitement de l'alcoolisme afin de résoudre mes problèmes. A l'heure actuelle, je consacre toute mon énergie et mon attention à ma santé, à ma guérison et à ma famille. Je tiens à remercier le Hall of Fame pour son soutien et pour avoir compris ma décision", a-t-elle écrit vendredi sur ses réseaux sociaux.

Une position comprise par le Hall of Fame, qui lui a répondu via un communiqué: "Nous soutenons pleinement sa décision. Nous nous réjouissons d'honorer sa carrière l'année prochaine lors d'une cérémonie." Selon ESPN, Hope Solo doit comparaître devant un tribunal le 28 juin prochain après son arrestation le mois dernier. Elle avait rapidement été libérée mais fait toujours l'objet de poursuites.