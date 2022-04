Etats-Unis: l'ex gardienne Hope Solo arrêtée pour conduite en état d'ivresse devant ses enfants

L'ancienne internationale américaine Hope Solo a été arrêtée ce vendredi pour conduite en état d'ivresse en Caroline du Nord, alors qu'elle était avec ses deux enfants.

Drôle d'après-carrière pour Hope Solo. Retraitée depuis 2016, l'ancienne gardienne américaine a été arrêtée à Winston-Salem (Caroline du Nord) pour conduite en état d'ébriété, résistance à l'arrestation et maltraitance d'enfants, rapporte TMZ. L'ancienne joueuse de Seattle (40 ans), qui était avec ses deux enfants dans la voiture, a été conduite à la prison du comté de Forsyth.

Contacté par le média américain, son avocat Rich Nichols a expliqué que sa cliente "a été libérée immédiatement, qu'elle est maintenant chez elle avec sa famille" et "qu'elle attend avec impatience l'occasion de défendre ces accusations". D'après des documents judiciaires, un passant a déclaré que Solo était restée "évanouie au volant" de sa voiture pendant plus d'une heure, moteur allumé. Ses deux enfants, des jumeaux âgés de deux ans, se trouvaient à bord du véhicule, sur la banquette arrière.

Un casier judiciaire rempli

Si elle est reconnue coupable des trois chefs d'accusation, Hope Solo pourrait faire un séjour derrière les barreaux. Ce n'est pas la première fois que la double championne olympique connaît des déboires judiciaires. En 2014, elle avait été arrêtée pour violence domestique. Elle a été accusée d'avoir réprimandé un policier en le menaçant de "lui botter les fesses". Elle a été arrêtée pour avoir frappé sa demi-soeur et un neveu de 17 ans lors d'un rassemblement familial. A l'époque, elle avait expliqué avoir agi en état de légitime défense et l'affaire avait été classée.

Sur le terrain, elle avait lourdement suspendue par sa Fédération pour ses propos virulents envers l’équipe de Suède lors des JO de Rio. Elle s'était emportée contre les Suédoises après leur victoire en quarts de finale de la compétition. "On a joué contre une bande de lâches, avait-elle déclaré. Je ne pense pas qu'elles vont aller loin dans le tournoi. Elles ont réussi d'une manière très lâche. Mais elles ont gagné. Elles continuent et nous on rentre à la maison."

Retraitée depuis 2016, Hope Solo a disputé 202 matchs avec les Etats-Unis entre 2000 et 2016, gagnant l'or olympique en 2008 et 2012, ainsi que la Coupe du monde 2015 face au Japon. La gardienne a passé l'essentiel de sa carrière outre-Atlantique, mis à part une escapade lors de la saison 2004-2005, avec Göteborg et l'OL.