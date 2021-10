Euro 2022: "L'objectif, c'est d'aller en finale" prévient Corinne Diacre

Avec l’Italie, la Belgique et l’Islande, l’équipe de France aurait pu hériter d’un groupe plus relevé à l’Euro 2022 qui se disputera l’été prochain en Angleterre. La sélectionneure Corinne Diacre préfère pourtant la jouer profil bas tout en fixant un objectif élevé.

L’Italie pour commencer le 10 juillet. Puis la Belgique et l’Islande. Tel est le menu de l’équipe de France à l’Euro 2022. Le tirage au sort du championnat d’Europe qui se déroulera du 6 au 31 juillet en Angleterre aurait pu être pire pour les Tricolores. Mais si les Bleues seront logiquement favorites et si elles se baladent actuellement lors des qualifications pour la Coupe du monde 2023, Corinne Diacre refuse de se réjouir : "On n’a pas à être content ou mécontent de ce tirage, a réagi la sélectionneure des Tricolores. On a la chance de connaître nos adversaires ça c’est important. Cela va nous permettre de nous projeter sur nos observations."

"Ce seront des matchs âpres"

Face à des nations en nets progrès comme l’Italie ou la Belgique, Corinne Diacre ne s’attend pas des parties tranquilles : "Il n’y a pas beaucoup de calculs à faire. Ce seront des matchs âpres. Sur un match, tout peut arriver. A nous de bien nous préparer et d’être les meilleures de cette poule."

En quête d’un premier titre sur la scène internationale, l’équipe de France a échoué en quart de finale lors des trois derniers championnats d’Europe. "Cette barrière des quarts, il faut qu'on l'occulte. Notre objectif avec ce groupe, c'est d'aller au moins en finale. On va se donner les moyens d'y arriver", promet Corinne Diacre.