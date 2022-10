Euro féminin 2025: quatre pays du nord de l'Europe candidats face à la France

La France veut organiser l'Euro féminin de football en 2025 et a déjà posté sa candidature. Quatre pays du nord de l'Europe, la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande, se joignent pour candidater face à la France.

La "menace" se précise au nord. La Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande ont présenté officiellement ce mercredi leur candidature à l'organisation de l'Euro-2025 féminin de football, où elles feront notamment concurrence à une offre française. La compétition dans les trois pays scandinaves et chez leur voisin finlandais verrait une finale se disputer à Stockholm, dans le stade national de la Friends Arena (50.000 places), ont annoncé les quatre fédérations dans un communiqué commun.

Les quatre capitales -Copenhague, Stockholm, Oslo et Helsinki- accueilleraient des matches, avec en plus Odense au Danemark, Göteborg en Suède, Trondheim en Norvège et Tampere en Finlande.

Un intérêt de longue date

Les quatre pays nordiques avaient déjà exprimé leur intention d'accueillir la compétition en avril, mais la présentation officielle de leur candidature a eu lieu ce mercredi. C'est l'Angleterre qui a organisé la dernière édition, reportée de 2021 à l'été 2022 en raison de la pandémie de Covid-19. Outre la France, candidate depuis février, la Pologne, la Suisse et l'Ukraine ont également fait part de leur intérêt. La candidature nordique a également l'appui de l'Islande, mais le pays n'accueillera pas de rencontre. Le Mondial féminin est lui prévu en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.