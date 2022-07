Equipe de France: Renard est restée en soins après le carton contre l'Italie

Au lendemain de la large victoire de la France contre l'Italie à l'Euro 2022 (5-1), la capitaine des Bleues Wendie Renard n'a pas pris part à l'entraînement ce lundi.

Elle n'a montré aucun signe inquiétant dimanche soir lors du festival des Bleues, mais Wendie Renard ne s'est pas entrainée ce lundi après-midi. Au lendemain de la large victoire de la France contre l'Italie à l'Euro 2022 (5-1), la capitaine tricolore n'a pas participé à la séance avec le reste du groupe, rentrant rapidement en salle pour bénéficier de soins.

Les titulaires en deux groupes

L'entraînement du jour, au camp de base des Françaises, a duré environ une heure. Les titulaires de dimanche ont eu droit à un décrassage léger, divisées en deux groupes. Diani, Cascarino, Perisset, Peyraud-Magnin et Tounkara, d’un côté, ont fait du vélo, et ont quitté le terrain après 20 minutes de séance. Katoto, Geyoro, Karchaoui, Bilbault et Toletti ont elles débuté par un footing, puis ont fait des exercices d’étirement, et d'assouplissement.

Les entrantes et les joueuses non utilisées par Diacre contre la Nazionale ont pour leur part fait une séance avec ballon. Pour rappel, les Bleues défieront la Belgique jeudi soir (21h), avec la possibilité, peut-être, d'obtenir leur qualification pour les quarts.