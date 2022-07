France-Italie: le recadrage de Renard malgré la démonstration des Bleues

Malgré la très large victoire de l'équipe de France dimanche face à l'Italie (5-1) pour son premier match à l'Euro, la capitaine Wendie Renard a mis en garde ses coéquipières après une deuxième période moins réussie que la première.

Les Bleues ont frappé très fort ce dimanche, pour leur entrée en lice dans l'Euro, en balayant l'Italie à Rotherham (5-1), grâce notamment à une première période parfaite, ponctuée de cinq buts. Logiquement, les joueuses de Corinne Diacre ont baissé le pied après la pause, la sélectionneure ayant même le luxe de faire tourner son effectif à sa guise. Malgré un contenu plus que complet, Wendie Renard a rappelé que la compétition sera longue et que chaque détail va compter.

"Ce n'est jamais facile de bien rentrer dans une compétition, et nous l'avons bien fait ce soir, a rappelé la capitaine tricolore au micro de RMC Sport. Maintenant sur la deuxième période on se doit de faire beaucoup mieux, on doit mieux maitriser le ballon quand le score est acquis. On savait que les Italiennes allaient revenir avec de meilleurs intentions, plus d'agressivité après notre première période, mais voilà si on veut continuer comme ça il va falloir monter le curseur d'exigence, surtout en deuxième période, en arrêtant de perdre des ballons inutiles."

Les Bleues n'ont encore rien fait

Un relâchement qui a permis aux Italiennes de réduire l'addition en fin de rencontre, même si les coéquipières de la Martiniquaise avaient déjà fait le travail en amont. "C'est important de montrer qu'on est là, déjà pour nous, pour la confiance, après on fait notre petit bonhomme de chemin, poursuit Wendie Renard. On regarde les autres nations aussi, on a encore une marge de progression. Je garde le positif, mais comme je le disais on doit aussi faire mieux sur la deuxième période. On fait des efforts qu'on pourrait éviter si on ne perdait pas des ballons comme ça."

Déjà en tête d'un groupe à sa portée avec deux points d'avance sur la Belgique et l'Islande, qui se sont neutralisées un peu plus tôt (1-1), l'équipe de France peut déjà faire un grand pas vers la qualification jeudi face aux Red Flames, histoire d'aborder l'ultime match du groupe face à l'Islande (le 18 juillet) avec l'esprit le plus léger possible.