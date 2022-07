Euro 2022: comment les Bleues ont encaissé le forfait de Katoto

Gravement blessée au genou droit face à la Belgique, jeudi à Rotherham, l’attaquante de l’équipe de France Marie-Antoinette Katoto est forfait pour la fin de l’Euro 2022. Un coup de massue, même si les joueuses de Corinne Diacre veulent désormais aller au bout pour leur coéquipière.

"On est toutes dégoutées." Ouleymata Sarr accuse le coup, comme toutes les joueuses de l’équipe de France. Au lendemain de la blessure de Marie-Antoinette Katoto en première période face à la Belgique (2-1), le diagnostic est tombé: rupture du ligament antérieur du genou droit. Une blessure grave qui prive la Parisienne de la fin de l’Euro et des premiers mois de la saison 2022-2023 avec son club, le PSG.

La nouvelle a été annoncée aux joueuses vendredi en début d’après-midi. "On est très triste, tout le monde connait les qualités de "Marie", soupire la buteuse du PFC qui a remplacé Katoto face aux Belges. C’est une fille importante dans le groupe. On ne s’y attendait pas. C’est un coup de massue. Elle à mon poste mais on s’entend très bien. C’est mon amie. Même moi je suis très triste pour elle." La milieu de terrain Sandie Toletti reconnait elle aussi que les joueuses sont "touchées."

Sarr: "On se donnera trois fois plus"

Mais si ce forfait est un gros coup dur, il n’est pas question de baisser le bras. Corinne Diacre a déjà fait passer un message : "La coach nous a demandé de rester concentrées sur l’entraînement et sur nos objectifs", poursuit la joueuse de Levante.

Tandis que Marie-Antoinette Katoto s’est exprimée face au groupe avant son départ prévu samedi, les Bleues, déjà qualifiées pour les quarts, ont discuté entre elles. "On s’est dit que ça allait être dur mais ça va nous surmotiver, prévient Ouleymata Sarr. On se donnera trois fois plus. Ce sera une force supplémentaire pour gagner cette compétition. Elle est avec nous quoiqu’il arrive."

Si la Parisienne Sakina Karchaoui n’oublie pas que la blessure de Katoto aura aussi un "impact la saison prochaine", la défenseure du PSG pense que cette tuile peut resserrer les liens au sein du groupe France. "C’est à travers les épreuves qu’on se renforce. On a un groupe très fort, très solidaire. Le fait qu’elle se soit blessée nous a redonné encore plus de motivation." Prochain rendez-vous pour l’équipe de France, lundi face à l’Islande (21h).