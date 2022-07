Equipe de France: comment remplacer Katoto, absente pour tout le reste de l'Euro 2022?

Avec son forfait pour le reste de la compétition en raison d'une blessure au genou, Marie-Antoinette Katoto va laisser un grand vide dans l'attaque des Bleues. Corinne Diacre va devoir trouver une solution pour remplacer la joueuse du PSG. Voici quelques pistes.

Le couperet est tombé aux alentours de 16 heures. Sortie blessée lors de la victoire face à la Belgique, Marie-Antoinette Katoto souffre d'une rupture du ligament antérieur au genou droit et son ménisque est fissuré. Une mauvaise nouvelle pour la joueuse du PSG (26 buts en 32 sélections), qui disputait son premier tournoi majeur avec les A, trois ans après avoir manqué la Coupe du monde à domicile.

Auteure d'un but face à l'Italie lors du premier match, la numéro 9 a dû quitter ses partenaires après un quart d'heure de jeu. Pour le reste de la compétition, Corinne Diacre va devoir apporter quelques changements dans son trio d'attaque, sachant qu'aucune joueuse ne peut être appelée en renfort.

Titulariser Sarr en pointe

Il s'agit du choix le plus naturel, puisque la joueuse du Paris FC (26 ans) a déjà remplacé sa coéquipière deux fois lors de la phase de groupe. De retour en sélection en février après une absence de deux ans, l'attaquante (19 capes) s'est illustrée lors de la préparation en inscrivant un doublé face au Cameroun (4-0), mais elle s'est montrée maladroite devant le but depuis le début du tournoi (un tir cadré en quatre frappes) et son manque d'expérience pourrait lui coûter cher.

Replacer Diani dans l'axe

Ce n'est pas son poste de prédilection, mais Kadidiatou Diani pourrait occuper le poste de numéro 9 pour les prochaines rencontres. Habituellement titularisée sur le côté droit du 4-3-3 tricolore, la joueuse du PSG a inscrit son premier but dans un grand tournoi face aux Red Flames et représente une option sérieuse pour remplacer sa coéquipière.

Dans cette configuration, Delphine Cascarino glisserait à droite (son poste habituel en club) et la place à gauche se jouerait entre Sandy Baltimore et Melvine Malard. La jeune joueuse du PSG (22 ans) a disputé neuf petites minutes contre l'Italie tandis que la Lyonnaise (22 ans également) est entrée en jeu dans la dernière demi-heure face aux Azzurre puis neuf minutes face aux Belges.