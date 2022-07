Euro 2022: coup dur pour l'Allemagne avant les Bleues, avec le forfait de Bühl

Invaincue sans prendre le moindre but, l'Allemagne fait office de favorite pour le titre à l'Euro 2022 avant d'affronter la France en demi-finale mercreid (21h). Elle devra cependant composer avec le forfait de Klara Bühl, positive au Covid.

C'est une montagne qui se dresse sur la route de l'Equipe de France féminine avant la demi-finale de l'Euro 2022 mercredi soir (21h). Onze buts marqués en quatre matchs, aucun encaissé, l'Allemagne est un véritable rouleau-compresseur.

L'Equipe de France, privée sur blessure de son attaquante vedette Marie-Antoinette Katoto, pourra se consoler en se disant qu'elle n'est pas la seule touchée. Côté allemand aussi, le secteur offensif n'est pas épargné. Alors que Léa Schuller (24 ans) n'a toujours pas rejoué depuis son test positif avant le match face à l'Espagne (elle était remplaçante et n'a pas joué en quart de finale contre l'Autriche) et est toujours incertaine face aux Bleues, une autre attaquante est d'ores et déjà sur le carreau. Testée positive ce matin au Covid-19, Klara Bühl (21 ans) a été placée à l'isolement. L'attaquante gauche de l'Allemagne devrait manquer le reste de la compétition.

Les Bleues espèrent plus de réalisme

Hormis ces deux joueuses, respectivement forfait et incertaine, tout le monde est sur le pont côté allemand. Même chose côté français où seule Marie-Antoinette Katoto manque à l'appel.

Vainqueure des Pays-Bas 1-0 à l'issue de la prolongation en quart de finale, l'équipe de France devra afficher la même solidité défensive, tout en étant plus réaliste offensivement pour espérer créer l'exploit, et s'offrir une finale de prestige contre la Suède ou l'Angleterre.