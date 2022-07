Euro 2022: l'Islande tenue en échec par la Belgique, une bonne nouvelle pour les Bleues ?

La Belgique et l'Islande se sont quittées sur un match nul 1-1 pour cette première journée du groupe D à l'Euro 2022. Un score qui arrange l'équipe de France, qui pourrait donc se positionner en tête du groupe D en cas de victoire contre l'Italie ce dimanche soir.

Les Islandaises ont concédé le match nul face aux Belges (1-1), dimanche, dans le stade de l'équipe U23 de Manchester City, lors du premier match du groupe D de l'Euro féminin. L'équipe de France aura donc l'occasion de se propulser en tête de la poule, en cas de victoire sur l'Italie, dimanche soir.

Deux pénalties accordés

Dans cette partie manquant d'occasions franches, le stade a retenu son souffle à la 30e minute lorsque Philtjens se rend coupable d’une faute de main sur la frappe islandaise dans la surface. Le point de penalty est indiqué par l’arbitre suédoise de la rencontre. Thorvaldsdottir frappe à ras de terre sur sa gauche mais Evrard est partie du bon côté et stoppe l’envoi. Une occasion ratée pour les Islandaises qui s'étaient jusqu'ici montrées plus tranchantes que la Belgique.

Après avoir buté sur la gardienne belge Nicky Evrard sur penalty (33e), Berglind Thorvaldsdóttir a marqué de la tête au second poteau après avoir repris un beaycentre de Vilhjalmsdottir (1-0, 50e). Le début de deuxième période est à l’avantage des Islandaises qui mettent la pression sur la défense belge. Les Flames réagissent peu avant l’heure de jeu et se font un peu plus dangereuses dans la surface islandaise, sans toutefois réellement inquiéter la gardienne islandaise.

Une rencontre indécise

Les Flames héritent finalement à leur tour d’un penalty à la 65e pour une faute sur Dhont. Se présentant au point de pénalty, Justine Vanhaevermaet transforme elle pour les Red Flames sa tentative des 11 mètres (1-1, 67e). Dans la foulée, les Islandaises sont proches de s'offrir la victoire au bout du suspense sur une belle tête sur corner de Brynjarsdottir.

La fin de match est indécise mais aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence et Belges et Islandaises se quittent dos à dos (1-1) dans cette première rencontre du groupe D.