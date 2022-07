Euro 2022: la Suède arrache sa qualification sur le gong et défiera l’Angleterre en demi-finale

Victorieuse de la Belgique ce vendredi (1-0), la Suède s’est qualifiée pour sa 12e demi-finale d’un Euro et a désormais rendez-vous avec l’Angleterre, mardi. Pour le premier quart de finale de leur histoire, les Red Flames peuvent sortir la tête haute.

La Suède poursuit son invincibilité en quart de finale. Ce vendredi, les joueuses de Peter Gerhardsson se sont imposées au forceps face à la Belgique (1-0) au Leigh Sports Village et affronteront l’Angleterre dans une demi-finale qui s’annonce explosive. Une juste récompense pour les double vice-championnes olympiques, qui ont dominé outrageusement les débats, mais ont dû attendre les dernières minutes pour enfin faire craquer le verrou des Red Flames.

>> Revivez Suède-Belgique

Les Suédoises montrent les crocs

Sous la traditionnelle pluie anglaise, les coéquipières de Kosovare Asllani ont laissé le ballon aux Belges (53% de possession) mais ont multiplié les opportunités, à l’image d’Angeldal et Ilestedt, qui sont tombées sur une grande Nicky Evrard dans les buts. Stina Blackstenius a bien cru ouvrir le score mais l’ancienne montpelliéraine a été signalée hors-jeu.

À la demi-heure, la Belgique a enfin sorti la tête de l’eau en se procurant sa seule occasion de la première période. Bien servie par De Caigny, Vanhaevermaet a vu sa frappe tendue frôler le poteau.

Evrard en feu

Plus hautes au retour des vestiaires, les Blagult ont continué à pousser mais sont tombées sur un mur nommé Evrard, impériale face à Stina Blackstenius et ses compatriotes. Pour le premier quart de finale de leur histoire, les Red Flames ont tenu la dragée haute aux Suédoises, pourtant bien plus expérimentées à ce niveau (12e quart de finale) pour opérer en contre.

Et l'expérience a finalement pris le dessus dans le temps additionnel lorsque Linda Sembrant, titulaire pour la première fois dans cet Euro, a propulsé le ballon au fond des filets à la 92e minute sur le 33e tir de son équipe. Un dénouement cruel pour la Belgique mais d'autant plus logique, tant la Suède a dominé les débats. Montée en puissance lors de l'Euro, les Blaglut enchaîne une troisième victoire consécutive et s'offre une demi-finale de rêve face au pays hôte, l'Angleterre, mardi prochain (21 heures) à Sheffield.