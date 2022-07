Euro 2022: les Pays-Bas, le révélateur de la nouvelle méthode Diacre avec l'équipe de France

L’équipe de France débute "une nouvelle compétition" dans son Euro 2022, comme l’a lancé Wendie Renard après le nul face à l’Island: celle des matches à élimination directe où il n’y a plus le droit à l’erreur. Ces confrontations où tout le travail mis en place pendant des mois auparavant est jugé sans appel. Ce quart de finale face aux Pays-Bas ce samedi (21h) est donc un moment extrêmement important pour Corinne Diacre.

Le 28 juin 2019, l’équipe de France est éliminée en quart de finale de sa Coupe du monde par les Etats-Unis, futures championnes du monde. L’échec est retentissant, et la compétition a été un combat intérieur pour les Bleues. Pourtant, Corinne Diacre est maintenue à son poste par Noël Le Graët. S’en sont suivis des mois de tensions, de réunions de crise, et de clashs entre Corinne Diacre et certaines de ses joueuses.

Conséquence: Amandine Henry, la capitaine du Mondial a été mise à l’écart, tout comme Eugénie Le Sommer ou encore Sarah Bouhaddi. Une période qui a laissé des traces: "Trop de temps. Cela a été trop long (à digérer). Mais peut-être nécessaire. Trop de choses, déjà l’échec de la compétition et puis tout ce qui s’est passé derrière et pas toujours à juste titre. Mais ce n’est que mon point de vue, on pourrait en débattre mais cela prendrait trop de temps... En même temps, c’est peut-être un mal pour un bien. Cela m’a permis de bien réfléchir, de bien me poser. Il y a beaucoup d’évolutions. Cela forge. Le maître-mot , c’est adaptation, il faut s’adapter en fonction des situations, je pense que ce que j’ai su faire", confiait la sélectionneure en mai à RMC Sport.

Dans la foulée, la technicienne a reconstruit un groupe, amenant de la jeunesse, et restreint son staff n’ayant désormais que deux adjoints en qui elle a toute confiance : "Effectivement le staff global est resserré mais l’important c’est qu’il y ait beaucoup de confiance, beaucoup de professionnalisme, et que chacun sait ce qu’il doit faire et est à sa place. Avec une mission bien particulière en fonction du corps de métier et cela fonctionne très bien. Parfois, est-ce que à être un peu nombreux, on n’est pas un peu plus efficace? En tout cas nous on a trouvé notre mode de fonctionnement."

Staff et joueuses dans le même wagon

L’un des changements importants dans le management de Corinne Diacre a été sa relation avec son groupe. Si au début de son mandat la sélectionneure avait plutôt opté pour le "moins elles me voient, mieux elles se portent", elle s’est rendue compte qu’elle s’était trompée et que cette prise de recul avait créé une fracture entre elle et son groupe: "Je me suis rendue compte que ce que ce n’était pas ce qu’elles souhaitaient Je pensais faire bien en leur laissant du temps, il y avait quand même des discussions. On a réussi à se le dire. C’est signe qu’au niveau de la communication cela fonctionne bien. Aujourd’hui, les échanges sont beaucoup plus fluides, il y a beaucoup plus de proximité. On a aussi un peu plus de connaissance des uns et des autres. Parfois, il faut du temps pour que les relations se construisent. Aujourd’hui, une joueuse est capable de venir me voir en me disant 'je ne me sens pas super bien', on prend en compte pour la séance et on est un petit peu moins dur."

Un changement salué par les joueuses, et notamment la milieu de terrain Grace Geyoro: "Cela fait pas mal de temps que l’on évolue avec la sélectionneure, cela change, cela se ressent. On se connait mieux. On est plus à l’aise de notre côté et du sien. Cela fait du bien, cela permet d’être soi-même, et de se libérer sur le terrain quand il le faut. C’est cette force qu’il va falloir garder." Charlotte Bilbault, milieu de terrain; abonde: "Il lui fallait de la confiance, quand on ne connait pas un groupe, de connaître chaque joueuse. De passer du temps ensemble. Cela s’est passé au fur et à mesure. C’est aussi à base de confiance, le staff pour le groupe et le groupe pour le staff."

L’autre revirement de Corinne Diacre a été le retour du brassard de capitaine à Wendie Renard en septembre dernier. Une autre décision importante qui a eu des conséquences positives sur le groupe et pour laquelle Diacre avait reconnu avoir "fait une erreur" en 2017. Le staff et les joueuses avancent désormais ensemble avec un objectif commun: faire gagner l’équipe de France. Tous ces éléments réassemblés suffiront-ils à changer leur histoire? Car les Bleues s’avancent vers un défi de taille: se qualifier pour la première fois de leur histoire pour une demi-finale européenne.