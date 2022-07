Euro 2022: les Pays-Bas, tenantes du titre, fragilisées par la perte de leur gardienne

La gardienne néerlandaise Sari Van Veenendaal, blessée contre la Suède, a déclaré forfait pour le reste de l’Euro 2022. Un véritable coup de massue pour l’Equipe des Pays-Bas, qui perd à la fois sa gardienne et sa capitaine.

Tenue en échec par la Suède 1-1 à Sheffield samedi pour entamer son Euro, l’équipe féminine des Pays-Bas a perdu bien plus que deux points. Lors de cette rencontre, que les tenantes du titre n’ont pas vraiment maîtrisé, la gardienne et capitaine Sari Van Veenendaal s’est blessée à l’épaule en première période. Le forfait de la gardienne du PSV Eindhoven pour le reste de la compétition est d’ores et déjà acté. C’est un véritable coup dur pour les Néerlandaises qui nourrissent de grandes ambitions dans la compétition. Elles pourraient retrouver l’Equipe de France en quart de finale en fonction des résultats des deux groupes. Pour pallier à ce forfait, la gardienne de Feyenoord, Jacintha Weimar, a été appelée en renfort.

Nouwen également blessée

C’est la gardienne de Twente, Daphne van Domselaar, qui devrait désormais débuter dans les buts des Oranje. Aniek Nouwen, également touchée contre la Suède, souffre elle de la cheville et est indisponible pour le prochain match contre le Portugal. La défenseure de 23 ans espère être remise pour un éventuel quart de finale et n’a pas quitté le groupe.

Déjà sous pression après ce match nul, les Pays-Bas devront vite relever la tête. Deux matchs importants les attendent face au Portugal mercredi puis la Suisse dimanche.