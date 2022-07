Euro 2022: belle audience pour l’entrée en lice des Bleues

Le premier match de l’équipe de France à l’Euro 2022 face à l’Italie (5-1) dimanche à Rotherham a réuni près de 4,5 millions de téléspectateurs sur TF1, co-diffuseur du match avec Canal+ qui a fédéré près de 500.000 fans en plus.

Ce n’est pas encore un carton comme le score des Bleues face à l’Italie (5-1) mais c’est un score très encourageant. La première affiche de l’équipe de France à l’Euro 2022 a été suivie par 4,4 millions de téléspectateurs (avec un pic à 5,2 millions) sur TF1, co-diffuseur du match avec Canal+, indique Médiamétrie ce lundi matin. La part de marché s’élève à 24,7%. Une audience qui permet à TF1 d’arriver largement en tête face aux autres chaînes. La chaîne cryptée annonce 514.000 télespectateurs, ce qui fait un total proche de 5 millions de fans pour soutenir les Tricolores devant leurs écrans.

Plus d'un million de télespectateurs en plus par rapport à l'Euro 2017

Si on est encore très loin des 11 millions atteints en 2019 pour le quart de finale de Coupe du monde face aux Etats-Unis, les Bleues fédèrent de plus en plus et devrait monter en puissance au fil de ce championnat d’Europe britannique. Les partenaires de Marie-Antoinette Katoto ont gagné plus d’un million de fans par rapport au précédent Euro. Pour leur entrée en lice au championnat d’Europe 2017 face à l’Islande, le match alors diffusé sur France 2 avait réuni 3,3 millions de téléspectateurs (16,6% de PDA).