Euro féminin 2022: une joueuse de l'OL se plaint des stades trop petits

Interviewée par le podcast Their Pitch, la joueuse de l'Olympique Lyonnais, Sara Bjork Gunnarsdottir, s'en est prise aux organisateurs de l'Euro féminin qui aura lieu l'été prochain (6-31 juillet). L'Islandaise regrette que les stades qui accueilleront la compétition ne puissent pas accueillir davantage de supporters.

L'Euro féminin de football n'a pas encore démarré qu'il fait déjà parler de lui. En tout cas, la Lyonnaise Sara Bjork Gunnardsottir a décidé de s'en prendre aux organisateurs de la compétition qui aura lieu du 6 au 31 juillet prochain en Angleterre. La joueuse islandaise, qui affrontera notamment l'équipe de France dans le groupe D, a dénoncé l'organisation de matchs dans certains stades, trop petits à son goût.

Ses deux premiers matchs, face à la Belgique et l'Italie, l'Islande va en effet les disputer dans le Manchester City Academy Stadium, l'un des terrains présents dans le complexe d'entraînement de Manchester City. Une pelouse qu'utilise la section féminine du club anglais en championnat et qui ne peut accueillir que 4 700 supporters.

Old Trafford accueillera seulement le match d'ouverture

"C'est choquant. En Angleterre, il y a plein de stades et on va jouer dans un centre d'entraînement de City avec quoi, 4 000 personnes, s'est plaint Gunnardsottir dans le podcast Their Pitch. Ce n'est pas le respect que l'on mérite. (...) Je ne sais pas ce qui passe par la tête des organisateurs, ou même s'ils regardent le football féminin."

Le Manchester City Academy Stadium est la plus petite enceinte de cet Euro 2022. Huit autre stades seront mobilisés pour la compétition dont Old Trafford (73 000 places), qui n'accueillera que le match d'ouverture entre l'Angleterre et l'Autriche. Le plus grand stade de cet Euro, hormis celui de Manchester United, est le St Mary's Stadium (31 600 places).

"C'est irrespectueux à l'égard du football féminin"

Loin d'être suffisant pour Gunnardsottir. "Regardez les matchs féminins aujourd'hui. Les stades sont pleins comme à Barcelone ou à Madrid", explique la joueuse de l'OL, qui fait référence au Clasico qui s'est déroulé au Camp Nou fin mars, avec 91 500 personnes présentes dans les tribunes. "Les organisateurs (de l'Euro, ndlr) ne sont prêts à vendre que 4 000 places", regrette l'Islandaise.

"C'est irrespectueux à l'égard du football féminin. Vous avez l'impression que le football féminin fait deux pas en avant, mais ensuite quelque chose se passe et on fait un pas en arrière", soutient Gunnardsottir. Les ventes de ticket semblent en tout cas donner raison à la joueuse de l'OL: l'ensemble des places des matchs de l'Angleterre pour la phase de groupes et celles de la finale, qui aura lieu à Wembley, ont déjà trouvé preneurs.