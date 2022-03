Ligue des champions: record d’affluence mondial pour un match féminin lors de Barça-Real

Très exactement 91 553 personnes ont assisté au quart de finale retour de Ligue des champions féminine entre le Barça et le Real Madrid (5-2), ce mercredi. C’est un nouveau record du monde pour un match de foot féminin.

Le quart de finale retour de Ligue des champions féminine entre dans les livres d’histoire. Ce mercredi soir, le match entre le Barça et le Real Madrid (victoire 5-2 des Barcelonaise, 8-3 en cumulé) a attiré 91 553 spectateurs au Camp Nou selon les chiffres officiels. C’est tout simplement un record d’affluence pour un match de football féminin, clubs et sélections confondus.

Cette rencontre efface des tablettes un record vieux de plus de 20 ans. Jusqu’à ce mercredi soir, la référence en la matière avait été établie lors de la finale de la Coupe du monde 1999 entre les Etats-Unis et la Chine, quand 90 195 supporters s’étaient massés dans les tribunes du Rose Bowl de Pasadena, en Californie. Le record pour un match de club féminin, 60 739 spectateurs au Wanda Metropolitano pour un match entre l’Atlético de Madrid et le Barça en 2019, est pulvérisé.

Record en vue au Parc des Princes

Ce mardi, en conférence de presse, alors que les 99 354 billets du Camp Nou avaient trouvé preneurs, Alexia Putellas, la capitaine du Barça, avait savouré cet engouement. "Cela va inspirer beaucoup de filles qui viendront ici ou qui nous verront à la télévision. Cela peut ouvrir de nombreuses portes. Je n'imaginais pas jouer ici parce que je ne voyais que des hommes. Le fait de voir maintenant des femmes concourir ici portera sûrement ses fruits."

Ce mercredi soir, plus de 27 000 places ont été vendues pour le quart de finale retour de Ligue des champions féminine entre le PSG et le Bayern au Parc des Princes, ce qui est un record pour un match de football féminin du Paris Saint-Germain. Le chiffre définitif sera communiqué plus tard dans la soirée. Le précédent record d'affluence était de 19 192 personnes, face au FC Barcelone lors de la saison 2016-2017.