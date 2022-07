France-Pays-Bas: les Bleues mettent fin à la malédiction et se qualifient pour leur première demie à l'Euro

La France fait tomber les Pays-Bas, tenants du titre, en quarts de finale de l'Euro et se qualifie donc pour la première fois de son histoire en demi-finale d'un championnat d'Europe. Une courte victoire 1-0 en prolongation qui suffit au bonheur des Bleues, qui retrouveront l'Allemagne en demies.

L'équipe de France brise enfin la malédiction des quarts de finale et réussit à se sortir du piège tendu par les Pays-Bas grâce à un penalty à la 101e minute pour une victoire 1-0. Dans un match à sens unique, les Bleues se qualifient donc en demi-finale d'un Euro pour la première fois de leur histoire, où elles affronteront l'Allemagne mercredi.

Une première période pleine de regrets

L'équipe de France a très longtemps dominé les débats, obligeant les Néerlandaises à courir après le ballon. Pour autant la première frayeur sera française lorsque Karchaoui est obligée de remettre in extremis de la tête à sa gardienne (5e). Les Bleues enchaînent elles avec une tête de Renard sur corner (13e) puis une belle projection de Diani suivie d'une frappe captée en deux temps par Van Domselaar (14e).

Les Françaises poursuivent sur le même rythme et Perisset croit même réussir son coup lorsqu'elle pousse Janssen au presque contre-son-camp avant que Bilbaut ne vienne manquer le second ballon (18e). Frustrée, Cascarino tente sa chance de loin avec une frappe puissante à l'entrée de la surface (21e). Puis vient l'énorme raté de Toletti, qui manque le but vide alors qu'elle récupère une relance plein axe de la défense néerlandaise (23e). Nouveau gros loupé quelques minutes plus tard, avec la frappe de Cascarino qui s'écrase sur le poteau (27e).

Van der Gragt intouchable

Les Tricolores devront aussi composer avec une Van der Gragt des grands soirs, qui vient sauver par deux fois les Pays-Bas en se transformant en seconde gardienne. Une première fois avec une passe en retrait de Diani pour Malard, qui termine sur la défenseure (37e). Puis de nouveau trois minutes plus tard avec une remise en retrait de Renard pour Geyoro au second poteau et c'est stoppé encore par la même numéro 3 (40e). Pour la première fois de cet Euro, la France n'a pas inscrit de but en première période.

Le sauvetage fou de van der Gragt face aux Bleues © Capture écran TF1

De retour des vestiaires, la défenseure néerlandaise fait encore des siennes, et vient stopper sur sa ligne une tête de Wendie Renard (63e). Dans une seconde période qui se calme peu à peu seules les incursions de Cascarino viennent amener un peu de danger dans une défense néerlandaise regroupée, tandis que Miedema n'était pas loin d'ouvrir le score sur une reprise de volée... non maîtrisée (56e).

Van Domselaar s'y met aussi

Renard pousse quand même Van Domselaar à une parade exceptionnelle sur coner (66e). Selma Bacha entrée à la pause tente d'amener du mouvement à l'avant et prend sa chance deux fois de loin (65e et 71e). Alors que le rythme de la rencontre s'était calmée, Cascarino envoie une galette pour la tête de Geyoro au second poteau qui... manque le cadre (87e).

La Lyonnaise tente de nouveau sa chance dans la foulée en solitaire sur un contre et voit sa frappe en bout de course être repousée par la gardienne néerlandaise (90+2e). Alors qu'on arrive au bout du temps réglementaire, Van Domselaar dégoûte une dernière fois la France et claque d'un arrêt réflexe sur sa ligne une tête de Renard sur corner (90+3e). La portière néerlandaise, remplaçante en début de l'Euro, a réalisé plus de 10 arrêts contre la France ce soir, ce qui constitue déjà le plus haut total réalisé par une gardienne lors de ce championnat d'Europe.

La libération sur penalty

Après une frappe lointaine de Selma Bacha qui passe juste au-dessus (97e), Diani tente une ultime percée et se fait accrocher par Janssen dans la surface. L'arbitre patiente puis va finalement checker la VAR et siffle pénalty pour les Bleues. Périsset s'en charge et tire fort dans le petit filet gauche. Van Domselaar était partie du bon côté mais effleure simplement le ballon, qui finit au fond de ses cages et libère enfin l'équipe de France (1-0, 101e).

Les Bleues continuent toujours de pousser et font entrer du sang neuf afin de faire le break. Les ratés de Sarr auraient pu coûter très cher en fin de match alors que les Néerlandaises reviennent bien et tentent de multiples occasions qui font trembler Peyraud-Magnin et Renard. Heureusement sans frais. Au coup de sifflet final, les filles explosent de joie, fières d'avoir vaincu ce plafond de verre qui pesait sur plusieurs générations et d'éliminer les Pays-Bas tenants du titre.

Les trente minutes de prolongation risquent de peser lourd dans les jambes françaises, puisqu'elles auront déjà deux jours de repos de moins par rapport aux Allemandes.