Football féminin: l'adjoint des Rangers met un coup de tête à l'entraîneur du Celtic

La fin de match entre le Celtic et les Rangers, dans le championnat d'Ecosse féminin, a été marquée par l'altercation entre Fran Alonso, le coach du Celtic, et Craig McPherson, l'adjoint des Rangers. Le premier a reçu un coup de tête du second, qu'il l'aurait traité de "petit rat".

Le Old Firm a toujours une saveur particulière pour les Ecossais. Les féminines du Celtic et des Rangers n'ont pas dérogé à la règle ce lundi soir, à l'occasion de la 23e journée du championnat. Alors que les Rangers tenaient leur victoire 1-0, une incroyable mésentente de la défense des Gers a permis l'égalisation de Caitlin Hayes à la neuvième minute du temps additionnel (1-1).

Ce scénario a rendu fou de joie Fran Alonso, le coach du Celtic, qui a laissé exploser sa joie en courant le long de la ligne de touche pour célébrer ce but avec ses joueuses. Au niveau des bancs, la tension était à son comble et des mots ont été échangés. Après le coup de sifflet final, tout le monde n'était pas redescendu en pression.

"Petit rat" et coup de tête

Lors du traditionnel serrage de main, Fran Alonso, l'entraîneur du Celtic a reçu un coup de tête par derrière de la part du coach adjoint des Rangers, Craig McPherson, qui n'a visiblement pas apprécié sa façon de célébrer. "C'est de la frustration, a commenté l'Espagnol au micro de Sky Sports. C'est le football, ce sont les émotions. Ce n'était pas grand-chose. J'ai senti un petit contact et je l'ai entendu le traiter de 'petit rat'. Je ne sais pas pourquoi."

Fran Alonso assure n'avoir eu "aucun problème" avec le staff adverse et milite pour que McPherson ne soit pas suspendu. "Cela peut rester ici comme faisant partie du jeu. Ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite voir, mais pour moi, ce n'est pas un gros problème", a assuré le technicien ibérique.

Chez les Rangers, l'entraîneur Malky Thomson a voulu minimiser l'incident impliquant son adjoint. "Craig n'est pas ce genre de personne. Je pense que c'est de la passion et nous en avons vu beaucoup sur le terrain avec deux équipes de haut niveau qui se sont rencontrées." Ce match nul entre les deux équipes permet au Celtic (57 pts) de rester deuxième du championnat, un point devant son rival. Loin derrière Glasgow City (65 pts), qui file vers le titre.