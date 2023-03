PSG: comment César Mavacala a mis le chaos dans l'équipe féminine et a voulu infiltrer les hommes

Dans l'After Foot, Daniel Riolo révèle comment César Mavacala - proche d'Aminata Diallo et agent des attaquantes Kadidatou Diani et Marie-Antoinette Katoto - a cherché à être le patron officieux de l'équipe féminine du PSG et à infiltrer la section masculine.

Mis en examen pour "extorsion en bande organisée" et "tentative d'extorsion", César Mavacala n'est pas un simple protagoniste de l'affaire Diallo-Hamraoui. Selon les informations révélées par Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC et dans son livre Chaos football club à paraître prochainement, César Mavacala a voulu faire la pluie et le beau temps dans la section féminine du Paris Saint-Germain et cherché à profiter de cette influence et d'une proximité avec le clan Mbappé pour inflitrer la section masculine.

Ollé-Nicolle victime de fausses informations, des instrumentalisations en pagaille

Agent et compagnon de l'attaquante parisienne Kadidatou Diani et de la star Marie-Antoinette Katoto, mais aussi très proche d'Aminata Diallo, César Mavacala voulait avoir la main sur l'équipe féminine du PSG et a mis sous pression l'entraîneur de l'époque Didier Ollé-Nicolle. Face au refus de coopérer de ce dernier, une histoire d'agression sexuelle est alors montée de toutes pièces. Pour mener ce projet à bien, César Mavacala instrumentalise deux journalistes, en particulier Romain Molina, dont il se servira aussi pour l'affaire de l'agression subie par Kheira Hamraoui. Le nom du journaliste apparaît dans toute l'enquête, notamment dans les échanges téléphoniques entre Aminata Diallo et César Mavacala. Ce dernier a notamment fait comprendre à la joueuse qu'elle ne devait pas s'inquiéter, que tous les éléments transmis à son relais médiatique allait faire du bruit.

La rumeur nait, Didier Ollé-Nicolle est accusé et perd son poste. La police le convoque, mais il s'avère que ce n'est pas pour l'agression sexuelle. Sur ce plan, il est blanchi: le père de la jeune fille citée dans les accusations fait savoir aux policiers qu'il ne s'est rien passé. En fait, les enquêteurs demandent au technicien de raconter les coulisses du club et ses rapports avec César Mavacala.

En parallèle, Shaheen Malik, une amie de longue date d'Aminata Diallo, ancienne journaliste pigiste et ex-compagne de Moussa Sissoko, prend l'affaire Diallo-Hamraoui très à coeur. Parce qu'elle veut faire tomber Kheira Hamraoui pour faire plaisir à son amie et qu'elle est un relais de César Mavacala, elle fait circuler de fausses informations sur la vie intime de Kheira Hamraoui. C'est alors que le nom d'Éric Abidal est cité. Mais elle va surtout être à l'origine des banderoles du Collectif Ultra Paris déployées au Parc des Princes à l'encontre de Kheira Hamraoui. Daniel Riolo explique que la joueuse recevra plus tard un appel du CUP, qui s'est excusé d'avoir été instrumentalisé.

Mavacala a voulu s'immiscer chez les hommes

Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain est resté silencieux. Assez rapidement, le club a su que l'enquête liée à Kheira Hamraoui allait se diriger contre Aminata Diallo. Problème: les dirigeants sont focalisés sur les prolongations de Marie-Antoinette Katoto et de Kylian Mbappé. Ce sont les deux priorités.

Il se trouve que César Mavacala, déjà animé par sa volonté d'être le patron du football féminin au PSG, voulait s'immiscer dans la section masculine. Par quel biais? À travers le clan Mbappé et plus précisément Fayza Lamari, la mère du champion du monde 2018. Dans les écoutes téléphoniques, elle est surnommée "tata". César Mavacala et Aminata Diallo échangent sans arrêt à son sujet.

Alors le PSG se dit qu'il ne faut pas froisser cet homme, afin d'éviter que la prolongation de Marie-Antoinette Katoto ne tombe à l'eau et que la mère de Kylian Mbappé se pose des questions. Car il s'avère qu'elle se prend d'affection pour Aminata Diallo. À ce stade, elle croit honnêtement, comme tout le monde, qu'Aminata Diallo n'y est pour rien dans l'agression de Kheira Hamraoui.

Cette affection provient de la proximité avec Bilel Ghazi, homme à tout faire de la famille Mbappé. Il connaît Aminata Diallo depuis très longtemps, parce qu'ils sont de Grenoble. Ce qui explique notamment sa photo avec la joueuse et Kylian Mbappé en novembre 2021 sur Instagram.

La story Instagram d'Aminata Diallo avec Kylian Mbappé © Capture Instagram

Le PSG habile pour faire traîner le dossier Diallo

Alors qu'Aminata Diallo souhaite un nouveau contrat, le PSG fait preuve d'habilité pour faire traîner ce dossier, préférant d'abord boucler Marie-Antoinette Katoto et Kylian Mbappé. Le club craint un retour de bâton si l'affaire explose et que Diallo est déjà prolongée. Des éléments dévoilés par les écoutes téléphoniques, qui montrent d'ailleurs que le club disposait d'un accord verbal dès le mois de mars pour Kylian Mbappé. Les enquêteurs ont donc été au courant de ce grand secret bien avant tout le monde.

Lorsque les rebondissements éclatent, la mère de Kylian Mbappé se demande ce qu'il se passe et prend ses distances. Elle ne veut plus entendre parler de César Mavacala, ni d'Aminata Diallo.

César Mavacala se retrouve isolé et sans le soutien du clan Mbappé. Cette affaire en dit long sur la gestion du club. Le président Nasser Al-Khelaïfi n'était pas au courant, l'ancien directeur sportif Leonardo ne prenait personne au téléphone.

Cela pose aussi la question de ce que savait la Fédération française de football, étant donné que les joueuses concernées sont toutes internationales françaises et que de précédents éléments de l'enquête ont fait un lien avec la situation sportive de l'équipe de France féminine. D'ailleurs, compte tenu de ses liens avec Kadidatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, César Mavacala est partie prenante dans l'éviction récente de Corinne Diacre.