Football: le sélectionneur des féminines de l’Irlande du Nord s’excuse après son dérapage sexiste

Après avoir mis en cause l’émotivité des joueuses pour justifier deux buts encaissés coup sur coup par son équipe, Kenny Shiels, sélectionneur des féminines de l’Irlande du Nord, s’est excusé pour ses propos sexistes de ce mercredi.

Kenny Shiels l’avait mauvaise après la défaite de ses joueuses (5-0) contre l’Angleterre. Et celà s’est vu en conférence de presse d’après match. Le père de Dean, ancien international nord-irlandais, a déclaré que les femmes étaient plus émotives que les hommes pour justifier les buts encaissés coup sur coup. Des propos qui ont choqué outre Manche, notamment Ian Wright et Siobhan Chamberlain qui se sont indignés des propos du technicien nord-irlandais. Les excuses de ce dernier, n’ont pas tardé à venir : "Je tiens à m'excuser pour mes propos tenus lors de la conférence de presse d'après-match hier soir. Je suis désolé pour le tort qu'ils ont causée, peut-on lire sur le site de la Fédération nord-irlandaise de football (IFA). La nuit dernière était une occasion spéciale pour le football féminin en Irlande du Nord et je suis fière de diriger un groupe de joueuses qui sont des modèles pour tant de filles et de garçons à travers le pays.” Shiels a également tenu a rappelé sa position de “défenseur du football féminin” et sa passion pour “le développement d'opportunités pour que les femmes et les filles s'épanouissent.”

Si après la raclée reçue par les voisines anglaises, les Nord-irlandaises n’iront pas au Mondial 2023, elles pourront se consoler avec l’Euro 2022, qui aura lieu cet été en Angleterre. Qualifiées en barrage au détriment de l’Ukraine en avril 2021, les joueuses de Shiels ont offert une première qualification historique à un tournoi majeur pour l’Irlande du Nord. Dans le groupe A, elles y retrouveront l’Angleterre, l’Autriche et la Norvège.