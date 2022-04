Le dérapage sexiste du sélectionneur des féminines de l’Irlande du Nord après la déroute face à l'Angleterre

Après la défaite de l’Irlande du Nord contre l’Angleterre (5-0) en qualification pour la Coupe du monde 2023, Kenny Shiels, sélectionneur des Nord-irlandaises, a expliqué ce revers par la trop grande émotivité des joueuses.

Une déclaration qui devrait faire parler dans le vestiaire nord-irlandais. Kenny Shiels s’est présenté devant la presse mardi, après la lourde défaite de ses joueuses (5-0) contre l’Angleterre dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023. Une claque que le technicien de 65 ans a justifié à sa manière: "Les filles et les femmes sont plus émotives que les hommes. Alors elles prennent un but puis se démobilisent."

Shiels faisait allusion aux buts encaissés coup sur coup par l’Irlande du Nord aux 52e et 60e minutes. Sauf que cette observation, il ne la fait pas uniquement concernant ses joueuses mais le football féminin de manière générale. Il développe son étonnante théorie, assumant son analyse concernant latrop grande émotivité supposée des joueuses: "Dans le football féminin, vous aurez remarqué, si vous suivez les schémas, que lorsqu'une équipe concède un but, elle en concède un deuxième dans un laps de temps très court. C'est un problème que nous avons - pas seulement l'Irlande du Nord - mais tous les pays ont ce problème."

Ian Wright et Siobhan Chamberlain ont réagi

Une déclaration controversée qui n’a pas tardé à faire réagir certains acteurs du football britannique, dont Ian Wright. La légende d’Arsenal a déploré les "bêtises" de Shiels et rappelé “le nombre de fois où il a lui-même pleuré sur le terrain”.

Siobhan Chamberlain, ancienne gardienne des Three Lions, est elle aussi montée au créneau en rappelant pour IrelandLive que “ce n'est pas seulement dans le football féminin, c'est aussi dans le football masculin et généraliser cela aux femmes est un commentaire un peu bizarre”. L’ancienne gardienne de Manchester United s’est également attardée sur la théorie de Shiels, affirmant que ce n’était propre qu’au football féminin: "Les cinq minutes après avoir concédé un but ou marqué un but à tous les niveaux et pas seulement dans le football féminin, dans le football masculin également, vous êtes plus susceptible d'encaisser un but et vous êtes plus susceptible de marquer à nouveau."

L’Irlande du Nord déjà hors-course pour la Coupe du monde

Outre cette déclaration, ce match entre l’Angleterre et l’Irlande du Nord était sans enjeu, les joueuses de Sarina Wiegman étant déjà qualifiées et les Nord-irlandaises déjà éliminées. Avec six points de retard sur l’Autriche, barragiste, et une différence nettement défavorable, Kenny Shiels et ses joueuses ne verront pas l’Australie et la Nouvelle-Zélande en juillet 2023.