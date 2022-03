Euro féminin 2022: comment les supporters des Bleues peuvent se procurer des billets

Alors que l'Euro féminin débute dans 100 jours, la billetterie est ouverte pour le grand public. L'opportunité pour les supporters de l'équipe de France de se munir des précieux sésame pour aller encourager les Bleues en Angleterre.

Le compte à rebours est lancé. A 100 jours du début de l'Euro féminin en Angleterre (6-31 juillet), il est désormais possible d'acheter ses billets pour le grand public. Une bonne nouvelle pour les supporters de l'équipe de France, qui tentera d'aller chercher son premier titre international à Wembley. Autre avantage: les joueuses de Corinne Diacre joueront tous leurs matchs de la phase de groupes à Rotherham, dans le Nord de l'Angleterre. Afin de se rendre au stade, il suffit d'aller sur le site officiel de la billetterie de l'UEFA, de s'inscrire et de sélectionner le match de son choix, sachant que trois catégories de prix sont disponibles.

La finale à 18 euros

A Rotherham, pour la phase de groupes, les billets sont disponibles à partir de 10 livres (12 euros) pour la catégorie 3, 15 livres (18 euros) pour la catégorie 2 et 20 livres (24 euros) pour la catégorie 1. En cas de première place dans le groupe D, les joueuses de Corinne Diacre resteront à Rotherham pour leur quart de finale, mais les prix changent pour les catégories 1 et 2 (36 et 24 euros). SI les Bleues terminent deuxièmes, elles joueront à Wigan.

Les demi-finales se disputeront à Sheffield et Milton Keynes, avant la grande finale à Wembley le 31 juillet. Les prix sont d'ailleurs très abordables puisqu'ils vont de 18 (catégorie 3) à 60 euros (catégorie 1). L'équipe de France débutera son tournoi face à l'Italie (10 juillet), avant d'affronter la Belgique (le 14) et l'Islande (le 18). L'objectif est d'enfin passer le cap des quarts de finale pour les coéquipières de Wendie Renard, après deux échecs à ce stade en 2013 et 2017.