France-Maroc: la compo des Bleues avec Karchaoui et De Almeida, Lakrar sur le banc

L’équipe de France affronte le Maroc en 8es de finale de la Coupe du monde féminine 2023, ce mardi en Australie (13h). Un choc pour lequel Hervé Renard, le sélectionneur des Bleues, a choisi de reconduire son système en 4-4-2. Avec ses cadres habituelles, à l'exception de Maëlle Lakrar, remplacée par Elisa De Almeida en charnière centrale.

L’Hindmarsh Stadium d’Adelaïde va accueillir un choc inédit lors de la Coupe du monde féminine 2023. Au sud de l’Australie, l’équipe de France et celle du Maroc vont se livrer un duel très attendu, ce mardi en 8es de finale (13h). Un choc pour lequel Hervé Renard va conserver son système en 4-4-2, comme depuis le début de la compétition.

Le sélectionneur des Bleus (qui a entraîné l’équipe masculine du Maroc entre 2016 et 2019) s’appuiera sur ses cadres habituelles pour faire la différence face aux Lionnes de l’Atlas du Français Reynald Pedros.

De Almeida alignée en défense centrale

Pauline Peyraud-Magnin sera dans les buts, derrière une défense composée d’Eve Perisset, Elisa De Almeida, Wendie Renard (la capitaine) et Sakina Karchaoui. Maëlle Lakrar, en délicatesse avec sa cuisse, prendra place sur le banc. L’entrejeu sera animé par Sandie Toletti, Grace Geyoro, Selma Bacha et Kenza Dali. Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani formeront leur duo d'attaque.

L’équipe de France est invaincue dans ce Mondial océanien. Après avoir été accrochées par la Jamaïque, les Bleues ont terminé en tête de du groupe F grâce à deux succès face au Brésil (2-1) et au Panama (6-3). Corrigées d'entrée par l'Allemagne (6-0), les Marocaines ont arraché leur qualification en 8es en terminants deuxièmes de la poule H, après leurs victoires contre la Corée du Sud (1-0) et la Colombie (1-0).

La compo des Bleues face au Maroc (en 4-4-2)

Peyraud-Magnin - Périsset, De Almeida, Renard (c), Karchaoui - Toletti, Geyoro, Dali, Bacha - Le Sommer, Diani