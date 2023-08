Coupe du monde: "Même un petit match entre amis, il faut le gagner", Renard sans état d'âme avant France-Maroc

Hervé Renard, sélectionneur de l’équipe de France, ne veut pas faire de sentiment lors du 8e de finale de la Coupe du monde féminine face au Maroc, mardi (13h), un pays où il a entrainé trois ans la sélection masculine.

Alors qu’elle redoutait l’Allemagne, l’équipe de France défiera le Maroc mardi (13h) en 8es de finale de la Coupe du monde féminine. Une rencontre particulière pour Hervé Renard, sélectionneur des Bleues qui a passé trois ans et demi à la tête de la sélection masculine marocaine (2016-2019). En conférence de presse ce lundi, le technicien a souligné le côté spécial de la rencontre mais ne veut pas faire d’état d’âme.

"J’ai de merveilleux souvenirs de mon passage au Maroc, je garde beaucoup d’amis"

"On avait préparé cette éventualité, a-t-il fait remarquer en préambule. On a préparé le match en supervisant notre adversaire depuis longtemps. Un travail parfait a été fait. Il nous reste à obtenir cette qualification sur le terrain. Me concernant, j’ai de merveilleux souvenirs de mon passage au Maroc, je garde beaucoup d’amis. Maintenant, place au football. Même quand on fait un petit match entre amis, il faut le gagner. Donc on est là pour se qualifier."

Cela n’a pas empêché Renard de souligner le gros travail effectué par la Fédération marocaine depuis de nombreuses années. Celui-ci a débouché sur la qualification historique de l’équipe masculine en demi-finales de la dernière Coupe du monde au Qatar et sur la première présence de la sélection féminine en 8e de finale d’un Mondial.

"La raison est simple: depuis 2014 et la nomination de M.Fouzi Lekjaa (président de la Fédération marocaine de football, ndlr), note-t-il. Il a fait un travail exceptionnel et continue de le faire. J’ai eu la chance de travailler avec lui pendant trois ans et demi (entre 2016 et 2019). Nasser Larguet et d’autres ont apporté leur pierre à l’édifice et ont continué de faire progresser le football marocain au niveau masculin mais aussi féminin. Il n’y a pas beaucoup d’équipe en demi-finale d’une coupe du monde masculine, puis en huitièmes chez les femmes: les Pays-Bas (qui ont en faut été éliminés en quarts de finale chez les hommes), la France et la Maroc."

"Le Maroc fait partie des meilleures nations du football mondial, poursuit-il. C’est tout à son honneur et ce n’est pas fini. Il y a des infrastructures magnifiques avec des joueuses et des joueurs de grande qualité. Ils travaillent de façon très professionnelle, n’oublient aucun paramètre qui fait partie du football de haut niveau. C’est la récompense d’un travail remarquable depuis une dizaine d’années."