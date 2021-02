France-Suisse: des Bleues appliquées débutent leur année sans briller

Privées de Tournoi de France, les Bleues ont lancé leur année avec une victoire 2-0 contre la Suisse, ce samedi à Metz. Les deux buts ont été marqués par Wendie Renard et Perle Morroni. Une revanche est prévue mardi, toujours en Moselle.

Reprise en douceur pour les Bleues. Leur premier match de l'année s'est soldé ce samedi soir par une victoire 2-0 contre la Suisse, 19e nation mondiale qui n'a pas encore assuré sa qualification pour l'Euro 2022. D'une tête bien placée sur un coup franc, Wendie Renard a rapidement donné l'avantage (12e). À la réception d'un bon centre d'Ève Périsset, la jeune Perle Morroni a scellé cette victoire tranquille (83e).

Ce match aurait normalement dû compter pour le Tournoi de France, cette compétition créée l'an dernier par la FFF et mettant quatre sélections aux prises. Mais la deuxième édition, prévue du 17 au 23 février, a dû être annulée en raison du contexte sanitaire et après la défection de deux des trois invités (la Norvège et l'Islande).

Revanche dès mardi soir

La Suisse a finalement accepté de faire le sparring-partner de l'équipe de France. L'occasion pour la sélectionneuse Corinne Diacre - privée des attaquantes Marie-Antoinette Katoto (blessure), Valérie Gauvin (restrictions sanitaires) et Eugénie Le Sommer (coronavirus) - de procéder à plusieurs tests. En 3-4-3, les titulaires ont globalement maîtrisé le match, mais n'ont pas su passer la vitesse supérieure pour plier la rencontre. Le deuxième but a d'ailleurs été l'oeuvre de deux des six entrantes.

"C'est vrai que le système était un peu difficile à maîtriser, a commenté Corinne Diacre sur W9. C'est un match que l'on remporte malgré tout, avec des choses intéressantes. Après, effectivement, un système comme ça demande un peu plus de travail. Malgré tout, on a tenu 90 minutes, donc c'est bien".

Il n'y aura donc pas eu de première victoire en 18 ans pour la Suisse face à la France. Les troupes de Nils Nielsen vont toutefois pouvoir essayer de prendre leur revanche dès mardi soir (21h10).