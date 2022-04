Hamraoui va être reçue par la direction du PSG pour évoquer son avenir

Kheira Hamraoui va être reçue par ses dirigeants après l'altercation entre la milieu de terrain et certaines de ses coéquipières dont la jeune Sandy Baltimore, annonce Le Parisien.

Quelle place au PSG pour Kheira Hamraoui ? La question se pose après la récente altercation qui a opposé la milieu de terrain à ses coéquipières, sur fond de tensions entretenues depuis plusieurs mois au club. En froid avec une partie du vestiaire parisien depuis la violente agression, encore non-élucidée, dont elle a été victime en novembre, Hamraoui (32 ans) a eu un différend avec sa jeune coéquipière Sandy Baltimore à la fin de la séance d'entraînement de samedi, à la veille d'une demi-finale de Ligue des champions.

Dans un communiqué, le PSG a reconnu "un incident entre joueuses", promettant de prendre "toutes les mesures pour tirer les conséquences de cet incident". Mais l'histoire n'allait pas en rester là. Hamraoui ne s’est pas présentée au départ des joueuses pour Lyon samedi après-midi, actant de fait son forfait pour la demi-finale aller de Ligue des champions perdu par les Parisiennes sur le score de 3-2. En agissant de la sorte, la joueuse s’est mise en danger sur le plan disciplinaire, ouvrant la porte à d’éventuelles sanctions.

La difficile gestion du cas Hamraoui, un sujet épineux

Ce dernier incident fait dire au club que la situation n’est plus tenable. Selon Le Parisien, une réunion est prévue en ce début de semaine avec la joueuse, en présence d’Ulrich Ramé, manager général de la section féminine, dans le but d’écouter Kheira Hamraoui. Les dirigeants du club, sentant que la milieu de terrain n’est plus en capacité d’endurer cette situation mentalement, souhaitent comprendre son état d’esprit actuel et discuter de la suite, croit savoir Le Parisien.

Dans un premier temps, le club pourrait vouloir tenir la joueuse à l’écart tant la relation sportive et humaine avec ses coéquipières s’est dégradée ces dernières semaines, à tel point que Kheira Hamraoui est passée de victime d’agression à coupable aux yeux de ses partenaires. Les tensions entre Hamraoui et des joueuses comme Aminata Diallo, Kadidiatou Diani ou Marie-Antoinette Katoto sont trop vives pour espérer une retombée des tensions prochainement.