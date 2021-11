Coupe du monde (qualifs): l'Angleterre explose la Lettonie 20-0, nouveau record

L'Angleterre a écrasé la Lettonie ce mardi soir, sur le score de 20-0, en éliminatoires pour la Coupe du monde. Un record dans le football anglais.

Elles ont sans doute "respecté l'adversaire". 3-0 après dix minutes, 8-0 à la mi-temps et... 20-0 à la fin du match ! Les joueuses de l'Angleterre ont établi un nouveau record pour les sélections anglaises A (masculines et féminines) en écrasant la Lettonie ce mardi soir au Keepmoat Stadium de Doncaster, dans le Yorkshire, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023. Le précédant record des Anglaises était un succès 13-0 contre la Hongrie en 2005.

Avec un triplé, Ellen White en a profité pour devenir la meilleure buteuse anglaise de l'histoire, avec 48 buts en 101 matchs. Beth Mead et Alessia Russo ont également réussi un triplé. Lauren Hemp a fait encore mieux avec un quadruplé ! Le nombre de tirs de l'Angleterre est évidemment très élevé également : 58, dont 29 cadrés.

46 buts encaissés en cinq matchs

Le calvaire continue donc pour la Lettonie dans ces éliminatoires, avec 46 buts encaissés et deux marqués en cinq matchs (8-1 face à l’Autriche, 4-0 face à l’Irlande du Nord, 4-1 face à la Macédoine du Nord, 10-0 et 20-0 face à l’Angleterre). Les Anglaises sont en tête du groupe D avec six victoires en six matchs… et une différence de buts de +53 !

Cette campagne de qualifications est marquée par des scores fleuves. Dans le même temps, ce mardi soir, l’Irlande a battu la Géorgie 11-0. La semaine dernière, la Belgique a infligé un 19-0 à l’Arménie, l’Espagne a corrigé les Iles Féroé 12-0 et l’Irlande du Nord s’est imposée 11-0 en Macédoine du Nord.