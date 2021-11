Mondial 2023 (Qualifs): la France poursuit son sans-faute avant d'affronter le pays de galles

Pour leur cinquième match de qualifications pour le Mondial 2023, les Françaises se sont facilement imposées face au Kazakhstan (6-0) ce vendredi. Les Bleues confortent leur première place dans le groupe I.

Les Bleues de Corinne Diacre continuent leur sans-faute dans leur parcours de qualifications à la Coupe du monde 2023. Un mois jour pour jour après s’être largement imposées au Kazakhstan (5-0), les Françaises ont remis ça contre les mêmes adversaires mais cette fois à domicile, au stade de la Rabine de Vannes (6-0). Une victoire acquise au terme d’une domination sans partage, qui a vu les Bleues tirer 45 fois aux buts, sans que les Kazakhstanaises ne tentent la moindre frappe.

La victoire de la France ce soir ne faisait pas de doute et elle s’est rapidement dessinée avec les buts d’entrée de Viviane Asseyi (5e) et Delphine Cascarino (9e). Au-delà de la victoire convaincante, même si les Bleues ont habitué ses supporters à inscrire davantage de buts (désormais 35 en cinq matchs de qualification), Corinne Diacre peut se satisfaire au regard de plusieurs éléments.

Première sélection pour Mbock depuis 20 mois

En l’absence de Wendie Renard, toujours en phase de reprise, la sélectionneure a offert à Griedge Mbock sa première sélection depuis 20 mois. Touchée par de nombreuses blessures, la défenseure centrale de l’Olympique Lyonnais n’avait plus joué chez les Bleues depuis mars 2020 et une rencontre du tournoi de France contre les Pays-Bas.

Autre motif de satisfaction: le premier but en équipe de France de Valérie Gauvin depuis plus d’un an. L’attaquante d’Everton a transformé un penalty pour son 17e but en sélection (72e), elle qui n’avait plus marqué avec les Bleues depuis octobre 2020. Sur le coup, Eve Perisset, qui avait marqué en première période (37e), a décidé de laisser Gauvin tirer ce penalty.

La belle frappe de Dali

Marie-Antoinette Katoto continue de son côté son festival en équipe de France, avec un cinquième match consécutif dans lequel elle inscrit au moins un but (24e). Pour couronner le tout, Kenza Dali a offert le plus beau but de la rencontre pour clore le festival (74e). Cette large victoire permet aux Bleues de conserver la tête dans le groupe I, avec cinq victoires acquises en cinq matchs.

Les joueuses de Corinne Diacre vont désormais pouvoir se tourner vers le choc qui les attend contre le Pays de galles. Les Galloises occupent la deuxième place du groupe et représentent la plus grande menace dans cette poule pour les Françaises. Rendez-vous mardi soir à Guingamp, au stade du Roudourou, pour un match qui promet d’être plus équilibré.