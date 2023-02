La footballeuse Julie Debever raconte sa préparation pour Koh-Lanta

Dans une interview accordée au Parisien, Julie Debever explique comment elle s’est préparée à participer à l’émission "Koh-Lanta: le feu sacré", en cours de diffusion sur TF1. La défenseure du FC Fleury, âgée de 34 ans, a notamment anticipé la privation de nourriture aux Philippines.

Elle en rêvait depuis si longtemps. Après une dizaine d’années à postuler en vain, Julie Debever a enfin été retenue pour participer à Koh-Lanta. La footballeuse professionnelle a été sélectionnée pour la 24e saison du célèbre programme de télévision (baptisée "Le feu sacré"), dont le deuxième épisode sera diffusé ce mardi sur TF1. Lors d’une interview accordée au Parisien, la défenseure du FC Fleury 91, qui a mis sa carrière entre parenthèses le temps du tournage, explique comment elle s’est préparée pour partir aux Philippines.

"Je me suis un petit peu basée sur la préparation que je peux avoir au quotidien avec le foot, raconte la joueuse de 34 ans. J’ai cette chance d’avoir une préparation athlétique continue. Je n’ai pas dû me lever un matin en me disant: ‘Ouh là, il faudrait peut-être que je me prépare parce que si je suis prise pour Koh-Lanta, ça va faire juste’. Ce que j’ai simplement ajouté à cette préparation, et ce n’est pas énorme je ne vais pas vous mentir, ce sont deux ou trois séances axées sur la lucidité, donc sous forme fatiguée."

"Je savais que la faim affaiblirait mon corps"

Internationale française à trois reprises (la dernière en mai 2019), Julie Debevere a notamment anticipé la privation de nourriture lors de l’aventure en Asie du Sud-Est: "Je m’étais dit: si je fais le plein de nourriture, ça sera d’autant plus difficile de mettre mon corps en famine. Je suis donc restée sur une habitude de vie un peu classique. J’ai simplement pris 2,5 voire 3 kg avant le départ en me disant: je ne serai peut-être pas très belle sur les premiers épisodes, mais je m’en fous! Je savais que la faim affaiblirait un petit peu mon corps et que quand on ne mange pas les premiers jours on perd très vite (…) C’est notamment plus difficile pour des sportifs de haut niveau qui ont besoin de carburant pour performer. Je pense que c’est une des choses les plus difficiles à gérer".