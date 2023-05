Le gros coup de gueule de Marinette Pichon contre la FFF sur le développement du football féminin

Invitée de RTL matin ce lundi, Marinette Pichon a déploré le "manque d'envie" de la Fédération française de football dans le développement du football féminin. Pour l'ancienne star des Bleues, il est "révoltant" que les joueuses en D1 Arkéma disposent encore d'un contrat fédéral et non professionnel.

Pour Marinette Pichon, le football féminin français n'a pas vraiment évolué depuis sa retraite sportive en 2007. Invitée de RTL matin ce lundi en marge de la sortie future d'un biopic qui lui est consacré (Marinette, le 7 juin), l'ancienne star de l'équipe de France féminine a fustigé la léthargie de la Fédération française de football (FFF).

Après l'élimination de la France lors des qualifications pour la Coupe du monde 2007, Marinette Pichon avait dénoncé "l'échec d'un système", réclamant un statut de joueuse professionnelle. En 2023, celui-ci n'a toujours pas été accordé même si des clubs se sont structurés depuis à l'image de l'OL, du PSG et de Montpellier.

"C'est clairement un manque d'envie"

"Il n'y a toujours pas ce statut donc c'est révoltant, ça m'agace, a lancé Pichon. A chaque fois qu'on me pose la question, je me demande ce que fait la Fédération (FFF) pour aider au développement du football féminin et comment on peut avoir pris autant de retard quand on regarde l'Angleterre ou l'Espagne. Ils ont eu des championnats tardifs mais réussissent à remplir Wembley ou le Camp Nou. C'est triste de faire ce constat. C'est clairement un manque d'envie. Il faut des personnes qui ont envie de faire bouger les choses."

En 2019, la France a accueilli la Coupe du monde féminine de football mais pour Pichon, la FFF n'a pas réussi à surfer sur cette vague: "Ce n'est pas rien mais qu'est-ce qui a changé concrètement à part l'impact médiatique pour la Coupe du monde 2019 et l'Euro 2022? Rie, a estimé celle qui a porté à 112 reprises le maillot des Bleues. Les joueuses sont toujours en contrat fédéral avec une partie professionnelle et une partie sportive. Il y a 3 clubs qui ont financièrement les moyens de leur donner un statut assimilé professionnel mais en dehors de ça, il n'y a pas d'infrastructures pour accueillir nos jeunes suite à l'élan de la Coupe du monde 2019 ni plus d'éducateurs, de bénévoles ou de moyens."

"Je suis révoltée qu'une Fédération ne prenne pas la mesure de toutes ces jeunes femmes et femmes qui attendent d'avoir la capacité d'accéder à une infrastructure pour elles aussi prendre du plaisir, a conclu Marinette Pichon. C'est la Fédération qui est l'organe décideur et doit impulser les changements."

Président de l'OL pendant 36 ans, Jean-Michel Aulas a été débarqué du club rhodanien et aspire à développer le football féminin. L'homme de 74 ans, membre du comité exécutif de la FFF, devrait prochainement se consacrer pleinement à la mise en place de la future Ligue féminine professionnelle de football. De quoi sans doute accélérer les changements pour le football féminin français.