Equipe de France: Delphine Cascarino sortie blessée et en larmes à deux mois du Mondial

L'attaquante de Lyon et de l'équipe de France Delphine Cascarino est sortie blessée et en larmes dimanche soir lors du choc de la 21e journée de D1 féminine contre le Paris SG, une blessure inquiétante à deux mois de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août).

Un contact avec Elisa De Almeida

L'ailière, cadre et titulaire indiscutable en équipe de France, est longuement restée au sol sur la pelouse du Parc des Princes après un contact avec Elisa De Almeida. Manipulée par les soigneurs au niveau du genou droit, elle a pu se relever et marcher en boitant mais elle a rapidement été submergée par l'émotion et a directement rejoint les vestiaires à la 55e minute.

Cette blessure, dont la gravité reste à confirmer, est un coup dur potentiel pour l'équipe de France, qui débute le 20 juin sa préparation pour le Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Déjà deux blessées majeures en attaque

Le sélectionneur Hervé Renard, présent dimanche dans les tribunes, est déjà privé pour le moment des deux autres atouts offensifs majeurs de l'effectif, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, blessées. La première est censée retrouver les terrains en vue du Mondial, la seconde est quant à elle très incertaine.