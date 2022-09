Ligue des champions: le PSG féminin connaît son adversaire en barrages

Le tirage au sort de la Ligue des champions féminine a été effectué ce jeudi en Suisse. Les joueuses du PSG affronteront les Suédoises du BK Häcken à la fin du mois.

Le PSG sera opposé aux Suédoises du BK Häcken en barrages de la Ligue des champions féminine, selon le tirage au sort effectué jeudi à Nyon au siège de l'UEFA. Les rencontres sont prévues les 20 ou 21 septembre (aller) et les 28 ou 29 septembre (retour).

Finalistes en 2015 et 2017 et demi-finalistes la saison dernière, les Parisiennes, têtes de séries, recevront à l'aller mais seront largement favorites pour tenter de se frayer un passage en phase de groupes (19-20 octobre, 21-22 décembre) où elles pourraient rejoindre Lyon, tenant du titre et champion de France, déjà qualifié en compagnie de Barcelone, finaliste en 2022, Chelsea et Wolfsburg.

La finale prévue à Eindhoven

La phase de groupes mettra aux prises seize équipes réparties en quatre poules de quatre. Les deux premières de chaque groupe seront qualifiées pour les quarts de finale. La finale de l'édition 2022-2023 aura lieu à Eindhoven (Pays-Bas), le week-end des 3 et 4 juin 2023.