Football féminin: "Benfica veut un jour aller chercher une finale européenne", Lacasse présente le projet du club lisboète

Première buteuse de l’histoire du Benfica en Ligue des champions féminine, Cloé Lacasse s’est confiée à RMC Sport sur le projet du club lisboète qui découvre la compétition cette année. L’attaquante canadienne en dit plus sur les ambitions du Benfica, sèchement battu ce jeudi par l’OL (0-5) en phase de groupe, et l’évolution de la discipline au Portugal qui est en plein essor.

Quel est votre avis sur le niveau de l’Olympique lyonnais cette saison qui vous a dominé à deux reprises cette saison ?

Lyon c’est une équipe avec une riche histoire dans le football féminin, C’est une équipe qui pose évidemment beaucoup de problèmes aux adversaires. Il y a beaucoup de talent à Lyon, beaucoup de joueuses internationales. Le danger peut venir de partout. On a appris beaucoup. Nous on est une équipe très jeune, on prend énormément d’expérience dans cette compétition. On a réussi à avoir des résultats dans cette phase de groupes avec un match nul face au Bayern Munich et une victoire face à Häcken.

Comment vivez-vous cette première de Benfica de Ligue des champions ?

On s’en sort pas mal pour une première. Notre équipe est jeune, on prend énormément d’expérience cette saison, on apprend beaucoup. J’espère qu’on sera capables d’y retourner et bien figurer dans les prochaines saisons, en espérant que notre équipe continue de grandir.

"Dans quelques années, le Portugal sera une place forte du football féminin européen"

Benfica est une équipe très jeune (l’équipe féminine a été créée il y a presque quatre ans). Quel est le projet du club ?

Oui c’est vrai, on rentre dans la quatrième saison, c’est très professionnel ici. Le club a fait un super boulot, en recrutant d’excellentes joueuses internationales. On bénéficie des mêmes conditions d’entraînement que les garçons. Le club investit aussi beaucoup sur l’avenir, car au Portugal il y a beaucoup de talent. Cela va dans la bonne direction. Evidemment à Benfica, l’idée c’est d’avoir les meilleures jeunes talents chaque année. Et plus globalement dans le pays, les clubs sont investis dans le football féminin. Benfica est une équipe moteur pour la discipline, il faut que les autres clubs fassent la même chose en investissant dans les sections féminines Si cela continue comme ça, dans les prochaines années le Portugal deviendra une place forte du football européen.

Quelles sont les ambitions de Benfica à moyen terme ?

On veut gagner des titres (Benfica est le champion en titre du Portugal), et en Ligue des champions gravir les échelons pour aller chercher un jour une finale. Si on continue de travailler comme cela, on se donnera des chances d’y arriver.

Pouvez-vous nous décrire l’engouement autour du football féminin au Portugal ?

C’est la première fois qu’une équipe portugaise arrive à jouer à ce niveau de la compétition, tout le monde veut faire partie de cette expérience et veut nous encourager parce que c’est une étape importante pour le football féminin au Portugal. On sent beaucoup d’engouement autour de nous.