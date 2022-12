Ligue des champions féminine: facile victoire du Paris SG en Albanie

Les joueuses du Paris Saint-Germain se sont très facilement imposées sur le terrain des Albanaises de Vllaznia (4-0) lors de la quatrième journée de la Ligue des champions féminine de football, jeudi à Shkodër.

Comme à l’aller, le PSG a fait le plein de confiance et de points face à Vllaznia, en Albanie. Les joueuses parisiennes se sont imposées 4-0 avec un doublé de Kadidiatou Diani, dont un but sur penalty (19e, 36e), ramona Bachmann (60e) et Magnaba Folquet (81e). Lors du match aller le 23 novembre, la formation de Gérard Prêcheur l'avait déjà emporté 5 à 0.

Prochain rendez-vous face au Real, au Parc

Les Parisiennes (7 pts, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite) conservent provisoirement la deuxième place du groupe A, deux points derrière Chelsea qui joue en soirée sur le terrain du Real Madrid (3e, 4 pts). Le club madrilène sera le prochain adversaire du PSG, le 16 décembre au Parc des Princes. Une affiche pour laquelle plus de 10 000 places ont déjà été vendues. Les deux premiers des quatre groupes seront qualifiés pour les quarts de finale.

Résultats et classement du tour préliminaire de la Ligue des champions féminine après les matches joués jeudi:

Groupe A

Vllaznia Shkodër (ALB) - Paris SG (FRA) 0 - 4

(21h00): Real Madrid (ESP) - Chelsea (ENG)

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Chelsea (ENG) 9 3 3 0 0 11 0 11

2. Paris SG (FRA) 7 4 2 1 1 9 1 8

---------------------------------

3. Real Madrid (ESP) 4 3 1 1 1 2 2 0

4. Vllaznia Shkodër (ALB) 0 4 0 0 4 0 19 -19

Groupe B

Wolfsburg (GER) - AS Roma (ITA) 4 - 2

(21h00): Sankt Pölten (AUT) - Slavia Prague (CZE)

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Wolfsburg (GER) 10 4 3 1 0 11 3 8

2. AS Roma (ITA) 7 4 2 1 1 8 8 0

----------------------------------

3. SKN Sankt Pölten (AUT) 3 3 1 0 2 4 8 -4

4. Slavia Prague (CZE) 0 3 0 0 3 0 4 -4