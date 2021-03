Ligue des champions féminine: l'OL arrache la première manche face au PSG

L'OL s'est imposé 1-0 face au PSG, ce mercredi soir au Parc des Princes pour les quarts de finale aller de la Ligue des champions. Une semaine avant le retour à Lyon, les tenantes du titre sont donc en bonne posture avec ce but à l'extérieur inscrit par Wendie Renard sur penalty.

L'Olympique Lyonnais a réalisé un joli coup au Parc des Princes. L'OL s'est imposé 1-0 face au Paris Saint-Germain, ce mercredi soir dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions féminine. La deuxième manche est prévue à Lyon, mercredi prochain (à suivre en direct sur les antennes de RMC Sport).

L'équipe quintuple tenante du titre a pourtant été longtemps dominée dans la rencontre, en particulier en première période. Mais le Paris Saint-Germain a pêché dans les derniers gestes et a fini par perdre la maîtrise du match en seconde période.

"On a raté notre première période"

Le choc a finalement basculé à la 85e minute, quand l'expérimentée internationale brésilienne Formiga s'est rendue coupable d'une main dans sa surface sur un contrôle d'Eugénie Le Sommer. Sans trembler, la capitaine lyonnaise Wendie Renard s'est chargée de transformer le penalty.

Au micro de RMC Sport après la rencontre, Amandine Henry a admis que l'OL avait eu beaucoup de réussite sur ce coup. "C'est bien ce soir d'avoir mis ce but qui nous permet d'avoir une petite marge d'avance. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. On a raté notre première période, sur la technique et la mobilité. On avait peut-être peur de jouer et de faire la faute qu'il ne fallait pas faire", a réagi l'internationale française, qui se satisfait amplement de ce penalty qui fera peut-être la différence sur l'ensemble de la double confrontation.