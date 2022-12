Ligue des champions féminine: l'OL écrase Zürich et se relance pour la qualification

Les Lyonnaises, championnes d'Europe en titre, se sont imposées 4-0 ce mercredi aux dépens du FC Zürich, lors de la 4e journée de la Ligue des champions. Melvine Malard a brillé.

Porté par Melvine Malard, auteure d'un doublé et d'une passe décisive, Lyon, malgré un manque de réalisme et des approximations en défense, s'est imposé aux dépens du FC Zürich (4-0), ce mercredi à l'occasion de la quatrième journée de Ligue des champions. L'OL reste ainsi en course pour la qualification pour les quarts de finale.

Malard en grande forme

A l'aller, les Lyonnaises, championnes d'Europe en titre, s'étaient imposées 3-0 en Suisse contre l'adversaire le plus faible de la poule. Ces deux succès étaient indispensables pour que l'OL, battu 5-1 par Arsenal, à domicile, en ouverture de l'épreuve, et qui a concédé un résultat nul face à la Juventus Turin (1-1), puisse continuer à espérer se classer à l'une des deux premières places. Lyon est provisoirement deuxième en attendant le résultat du match Arsenal-Juve ce soir.

Devant près de 2.000 spectateurs dans un Groupama Stadium pouvant en contenir 59.000, rendant l'ambiance morose, les Lyonnaises ont rapidement pris l'avantage avec un but de l'Américaine Lindsay Horan qui a repris de volée un centre délivré par Melvine Malard (13). Mais par la suite, l'OL a fait preuve d'un gros manque de réalisme et a peiné pour aggraver la marque. Néanmoins, Malard a ensuite claqué deux buts, les deux fois de la tête. Elle a porté le score à 2-0 en reprenant un centre délivré par Selma Bacha (65) puis à 3-0 après un centre de Delphine Cascarino (79), laquelle a ajouté un quatrième but d'un tir lointain (90+4).

Ce résultat positif permet d'aborder plus sereinement la réception du PSG, dimanche (21h) pour le choc du championnat de France dont Lyon est leader avec deux points d'avance sur le club parisien (2e). Mais l'OL, qui n'a pas livré une performance de grand niveau, à tous points de vue, devra hausser son niveau de jeu.