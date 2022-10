Ligue des champions féminine: toujours pas de victoire pour l'OL, tenu en échec par la Juve

Après sa défaite inaugurale face à Arsenal, l'Olympique lyonnais n'a pas réussi à s'imposer face à la Juventus Turin (1-1), jeudi à l'Allianz Stadium. Tenantes du titre, les Rhodaniennes démarrent de bien mauvaise façon leur phase de groupes.

Balayé 5-1 par Arsenal en ouverture de la Ligue des champions féminine, Lyon demeure en mauvaise posture en vue de la qualification pour les quarts de finale après n'avoir obtenu qu'un nul sur le terrain de la Juventus Turin (1-1), à l'Allianz Arena jeudi lors de la 2e journée.

En attendant la rencontre entre Arsenal et le FC Zürich, jeudi (21 heures), la Juve a pris la tête du groupe C (4 points) alors que l'OL n'est que 3e avec un point. En cas de victoire de l'équipe anglaise, celle-ci aurait cinq longueurs d'avance sur les championnes d'Europe en titre. Ces dernières devront mettre impérativement à profit les deux matchs contre le club suisse pour gagner deux fois et conserver l'espoir de se qualifier.

Les Lyonnaises ont pourtant pris l'avantage avec un but inscrit par l'Américaine Lindsey Horan, qui a profité d'une mauvaise sortie de la gardienne internationale française Pauline Peyraud-Magnin, à la réception d'une ouverture de Wendie Renard (23e). Cette dernière avait été en grande difficulté contre Arsenal.

Bompastor privée de nombreuses cadres

Ce but a récompensé la domination des Lyonnaises en première période, à la fin de laquelle l'internationale néerlandaise Damaris Egurrola s'est blessée, sérieusement semble-t-il, au genou gauche dans un choc avec l'Islandaise Sara Bjork Gunnarsdottir, ancienne de Lyon (39e).

Pour cette rencontre d'un rachat attendu, l'OL a de nouveau été privé de nombreuses joueuses cadres mais l'entraîneure Sonia Bompastor a pu donner un peu de tonus à son attaque avec le retour de Delphine Cascarino sur l'aile droite. Dont la performance a été satisfaisante mais insuffisante pour faire basculer la rencontre en faveur de son équipe.

En début de seconde période, la Juventus a égalisé avec un but inscrit contre son camp par la Lyonnaise Melvine Malard qui a détourné malencontreusement dans la cage de Christiane Endler, un centre délivré par Barbara Bonansea (52). Par la suite, l'OL a été en difficulté pour se créer des occasions malgré sa domination globale, faute d'inspiration offensive (52% de possession et 22 tirs contre 10 pour la Juve).