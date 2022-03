Ligue des champions féminine: le Bayern décimé par le Covid, l'UEFA refuse le report du quart face au PSG

A la veille du quart retour en Ligue des champions entre l'équipe féminine du Bayern Munich et celle du PSG, les Allemandes se retrouvent avec un effectif décimé par le Covid-19. La formation qui a perdu le match aller (1-2) compte pour le moment sept joueuses en moins. L'UEFA a déjà refusé la demande de report du club bavarois.

L'équipe féminine du Bayern Munich est décimée par le Covid-19, avec un septième cas enregistré ce mardi. Un enchaînement d'absences qui intervient à la veille du quart de finale retour de Ligue des champions à Paris contre le PSG (21h), vainqueur 2-1 à Munich à l'aller. "C'est une catastrophe, le virus nous frappe en plein dans la semaine décisive", s'est désolé l'entraîneur Jens Scheuer.



Après son déplacement à Paris, le Bayern, deuxième en championnat d'Allemagne à un point de Wolfsburg, se déplace dimanche chez le leader pour un match qui pourrait être décisif pour le titre.

Actuellement, Linda Dallmann, Jovana Damnjanovic, Karolina Vilhjalmsdottir, Carina Wenninger, Sarah Zadrazil, Franziska Kett et Maximiliane Rall sont indisponibles à cause du Covid. Le Bayern redoute que d'autres cas positifs ne soient décelés avant le coup d'envoi.

Un report demandé par le Bayern

Comme Viviane Asseyi sera suspendue mercredi, il ne restera en l'état actuel de l'effectif que deux joueuses de champ avec un contrat professionnel pour prendre place sur le banc.



L'UEFA, sollicitée par le Bayern, a refusé d'envisager un report. "C'est exactement le genre de situation qui peut libérer une nouvelle énergie, a simplement commenté l'internationale Giula Gwinn. Nous voulons absolument aller en demi-finale, et nous allons tout donner, aussi pour celles qui seront restées à la maison".

Malgré les diffiucltés des Bavaroises, ces dernières feront face à des Parisiennes déterminées à remporter la Ligue des champions. Devant la presse, le coach Didier Ollé-Nicole a insisté sur ce point: "On sait que pour l'instant, les féminines du PSG n'ont pas beaucoup de titres à son palmarès. Cette année, on veut inscrire le plus de lignes possibles à ce palmarès (...) Demain soir, l'idée est de continuer notre oeuvre."